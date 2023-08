Nunzio avvistato in lacrime dopo la fine della storia con Cosmary (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 9 Agosto 2023

Momenti di tanta tristezza per Nunzio dopo la fine della storia con Cosmary

Vi abbiamo dato ieri la notizia della presunta fine della relazione tra Nunzio e Cosmary i due ballerini che hanno fatto parte dell’edizione 21 di Amici. In realtà non c’è stato nessun annuncio ufficiale, ma la storia Instagram che lui ha messo ieri ha lasciato davvero pochi dubbi.

Il ballerino aveva infatti scritto: “Il mio unico errore è stato amarti… Al punto da annullare me stesso”. Insomma è facile intuire che stesse parlaro della sua storia d’amore con l’ex allieva all’interno del talent di Alessandra Celentano. Non ci sono state altre dichiarazioni da parte sua e anche lei non ha pubblicato niente sui social e non ha commentato questi ultimi rumor.

Oggi però è arrivata una segnalazione che riguarda proprio Nunzio, un avvistamento. A riferirlo è stato Amedeo Venza che ha appunto ricevuto delle foto e delle dichiarazioni da un suo follower che ha visto il ballerino in autogrill. “Nunzio in lacrime dove aver comunicato di essersi lasciato con Cosmary”, si legge. Non è chiaro in che zona sia stato visto, comunque le foto parlano da sole. Ci dispiace molto per la fine di questa relazione, si sono sempre mostrati molto uniti e felici. Comunque i motivi di questa rottura li sapranno loro e preferiamo non fare speculazioni in merito.

I due hanno sempre mantenuto un profilo basso, la storia è nata lontano da Amici, dopo che lei non stava più con il cantante Alex. Non sono usciti subito allo scoperto e, anzi, hanno sempre voluto palrare il meno possibile di questo rapporto, preferendo viverselo e goderselo. Proprio il ballerino, all’inizio della relazione aveva detto: “Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo. Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattutto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa”.