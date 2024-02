Quando Costanzo prese il controllo di C’è posta per te e fece incontrare Maria con un suo ex

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

C'è Posta per te Maria de Filippi

Era il lontano 2001 quando Maurizio Costanzo prese il controllo di C’è posta per te e fece incontrare a Maria De Filippi un suo ex fidanzato

Uno dei momenti più divertenti che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ci hanno regalato insieme risale al 2001, quando il conduttore prese il controllo di C’è posta per te e fece incontrare a sua moglie un suo ex fidanzato. Lo ricordate?

Costanzo fece incontrare Maria e il suo ex

Spesso le strade di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono incrociate in TV. Lei è stata ospiti nei programmi di suo marito e viceversa. E come dimenticare quando il conduttore ha avuto il piacere di arrivare a C’è posta per te in qualità di special guest? Tutte le volte che è accaduto non sono mancate le risate.

Facciamo un salto nel 2001, quando Maria De Filippi ha accolto nel suo studio di C’è posta per te suo marito Maurizio Costanzo. Quella sera però successe qualcosa di davvero divertente e inusuale, che solo un mito come lui sarebbe stato in grado di fare. Il presentatore ha preso le redini della situazione, invitando Maria a sedersi nel pouf dedicato al destinatario della posta. Con la sua cartellina il conduttore ha chiesto alla De Filippi di non muoversi di lì, perché sarebbe stato lui a mandare avanti il momento.

Divertita Maria De Filippi ha lasciato campo libero a Maurizio Costanzo, senza sapere però che cosa aveva organizzato lui nel mentre. Questo perché il conduttore aveva pensato bene di coinvolgere in questo scherzo un ex fidanzato di sua moglie di nome.

Con ironia Maurizio Costanzo ha ringraziato Maria per aver accettato l’invito, per poi svelare appunto la sorpresa. “Non fare finta… perché ti trema la voce?”, ha detto il presentatore divertito. Maria De Filippi un po’ in imbarazzo, non è riuscita a trattenere la risata e ha ricordato che erano trascorsi tanti anni.

“A parte che c’è stato pochissimo, ti posso garantire. Certo che l’ho riconosciuto, mica sono una cretina. Lui si chiama Paolo”, ha detto ridacchiando Maria in replica alle domande di Costanzo. Durante tutto il momento c’è stato un siparietto divertente fatto di botta e risposta tutti da ridere.

Questo sketch ieri sera è tornato a galla durante lo speciale dedicato all’indimenticabile Maurizio. Lo ricordavate?