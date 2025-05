L’evento per incontrare Zeudi Di Palma in Italia è stato cancellato da una pagina brasiliana a causa di gravi motivi

Un evento che riguardava un incontro tra Zeudi Di Palma e i suoi fan italiani, purtroppo, è stato cancellato a causa di motivi molto gravi. Ecco che cosa sta succedendo.

L’evento cancellato di Zeudi Di Palma

De Hierro Music Entertainment è un’impresa cilena fondata nel 2015 e si occupa di rappresentare cantanti, modelli e influencer in tutto il mondo. All’interno della rosa degli artisti rappresentati troviamo anche Zeudi Di Palma, la quale avrebbe dovuto incontrare i fan italiani e non presso il Teatro Olimpico di Roma l’11 giugno.

Purtroppo, però, tutto ciò non si farà più e a comunicarlo è stato il profilo Instagram ufficiale dell’agenzia di talenti. I biglietti potevano essere acquistati ormai da giorni ma l’account ha annunciato la cancellazione provvisoria dello spettacolo a causa di “tentativi di boicottaggio e gravi minacce rivolte a Zeudi attraverso i social media“.

Il team, dunque, ha preferito recarsi in Italia per prendere le dovute azioni legali per proteggere l’interesse dell’ex volto del GF. “Siamo profondamente sconvolti da questa situazione. In questo periodo, vivere una situazione del genere è inaccettabile“, hanno precisato nel comunicato in questione.

I fan di Zeudi Di Palma, però, non devono temere perché il Fan Meet è stato riprogrammato per il mese di settembre 2025. Chiunque abbia già comprato i biglietti potrà riutilizzarli nella nuova data che verrà divulgata nel più breve tempo possibile. Il messaggio si conclude come segue:

“Apprezziamo il continuo supporto di Zeudi. La cosa più importante è sempre comportarsi con cortesia e rispetto. Zeudiners, questo è il nostro momento! Mostriamo al mondo la grandezza e l’importanza di Zeudi. E godiamoci insieme questo spettacolo indimenticabile”.

Speriamo che la situazione si possa risolvere nel migliore dei modi.