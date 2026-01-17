Dopo giorni difficili il giovane ragazzo di 16 anni coinvolto nella tragedia di Crans-Montana si risveglia dal coma

Crans-Montana, il ragazzo si sveglia dal coma

Il giovane Manfredi, 16 anni, ha finalmente aperto gli occhi dopo essere stato in coma per due settimane a causa del terribile incendio che ha colpito il disco-pub Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno.

Il ragazzo romano, come si legge su SkyTG24, è ricoverato al Centro Ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, ma ha mostrato segni di miglioramento dopo aver trascorso le prime giornate in coma farmacologico.

Non appena è stato possibile, i suoi genitori hanno parlato con lui, scoprendo che la sua prima domanda riguardava gli amici coinvolti nel rogo. “Dove sono i miei amici?” ha chiesto, ignaro del destino che li ha colpiti. Tra le vittime, c’era anche Riccardo, un compagno di viaggio con il quale Manfredi aveva condiviso quella tragica notte. I genitori hanno preferito non informarlo ancora sulle perdite, per proteggerlo dal dolore.

Il ragazzo, che frequenta il liceo Chateaubriand di Roma, ha anche mostrato segni di lucidità quando ha chiesto se poteva unirsi alla gita a Milano dei suoi compagni di classe, impegnati in una visita ai luoghi manzoniani. La risposta dei genitori, purtroppo, è stata negativa, visto il suo attuale stato di salute dopo quanto successo a Crans-Montana.

La speranza per il suo recupero cresce giorno dopo giorno. Nonostante i dolori e le difficoltà dovute alle sue gravi ustioni, i familiari di Manfredi continuano a lottare insieme a lui, trovando conforto nella sua reazione positiva e nel fatto che, pur tra mille sofferenze, ci sia un barlume di speranza.

