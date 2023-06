NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Chi lascerà stavolta L’Isola dei Famosi 2023?

Tra poche ore arriva l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2023, e tutto inizia a essere pronto per la diretta. Ci avviciniamo ormai sempre più alla finale di questa edizione, e tra sole due settimane finalmente verrà eletto il vincitore. Senza dubbio in questi ultimi giorni di gioco assisteremo ancora a tante emozioni, e anche questa sera, nel corso della nuova puntata, ne vedremo di belle. Protagonista della diretta sarà di certo Helena Prestes, che come sappiamo ormai è sola contro tutti. Da quando la scorsa settimana la modella è rientrata in gioco infatti si è scontrata con gran parte del gruppo, e stasera potrebbero esserci dei faccia a faccia di fuoco. Non mancherà anche una nuova eliminazione e un altro naufrago lascerà la Palapa. A scontrarsi al televoto ci sono Fabio Ricci e Natahly Caldonazzo, ma solo uno dei due la farà franca.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago che vorreste salvare. A risultare il più votato è stato così Fabio Ricci, che ottiene il 51% dei voti. Nathaly Caldonazzo dunque, col 49% dei voti, potrebbe rischiare l’eliminazione.

Tuttavia, come si può notare, al momento sembrerebbe che i giochi siano ancora del tutto aperti e che sia Fabio che Nathaly si stiano giocando la partita. Solo stasera, nel corso della diretta, dopo che Ilary Blasi avrà chiuso il televoto, sapremo dunque chi sarà eliminato da L’Isola dei Famosi 2023 e chi dovrà lasciare la Palapa.

Ma cosa accadrà dunque e chi dovrà lasciare il gruppo a un passo dalla finale? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a questa sera con l’ottava puntata del reality show, come sempre su Canale 5 alle 21.45.