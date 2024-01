ALLARME ROSSO! C’è crisi tra Belen ed Elio? Ai fan non sfugge un dettaglio che potrebbe confermarlo (FOTO)

NEWS

Andrea Sanna | 18 Gennaio 2024

Belen Rodriguez

Dov’è finito l’anello che Belen Rodriguez ha avuto in dono dal fidanzato Elio Lorenzoni? È questa la domanda che tanti utenti e fan della coppia si stanno ponendo in queste ore. Cosa è emerso.

Crisi tra Belen ed Elio?

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé. E stavolta non di certo per delle rivelazioni sulle storie d’amore concluse o frecciatine di vario genere ai suoi ex. Oggi la showgirl argentina è felice accanto a Elio Lorenzoni, il suo attuale fidanzato che ha intenzione di sposare come già comunicato.

E proprio a proposito di nozze, Belen Rodriguez ha già ricevuto un anello dal compagno e sui social ha mostrato la foto ai suoi follower. Scatto che ha fatto il giro del web e attirato l’attenzione di tutti. Lei stessa a Domenica In ha poi raccontato la volontà di costruire un futuro accanto a Elio Lorenzoni. Ma ora quello che si chiedono tanti fan è: che fine ha fatto l’anello che indossava la conduttrice? Perché è sparito?

Osservando bene le storie su Instagram, infatti non sembra esserci traccia del gioiello che Belen Rodriguez ha ricevuto in dono dal suo fidanzato. Forse la showgirl argentina ha preferito toglierlo per un motivo ben preciso e lo indossa in altre occasioni. Potrebbe essersi trattato semplicemente di una casualità il fatto che non sia presente nelle immagini di cui tutti parlano in queste ultime ore. Tante segnalazioni giunte anche a Deianira Marzano, che ha posto subito l’attenzione sulla faccenda.

La storia Instagram di Deianira su Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Fare delle supposizioni e pensare a una possibile crisi ci sembra piuttosto affrettato e ingiusto. D’altronde la stessa Belen Rodriguez recentemente ha trascorso le vacanze nella sua terra d’origine in compagnia della sua famiglia e di Elio Lorenzoni, sempre al suo fianco.

Pare difficile a oggi credere che possa esserci maretta tra i due solo per l’assenza dell’anello nelle storie di Belen Rodriguez. Molto probabilmente sarà un caso e niente più. Anche perché siamo certi che anche a voi sarà capitato di togliere l’anello di fidanzamento o matrimonio per un qualsiasi motivo, ma non certamente e per forza per una crisi in atto o rottura!

Insomma al momento non c’è di che preoccuparsi e Belen Rodriguez siamo certi si mostrerà ben presto con il suo fidanzato Elio… e con l’anello al dito, sia mai che le malelingue possano pensare male!