Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2023

Interviene Francesca Fagnani

Senza dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo è di certo Francesca Fagnani. Come sappiamo la presentatrice di Belve solo pochi mesi fa è salita per la prima volta sul palco del Teatro Ariston, in occasione del Festival di Sanremo, che ha co-condotto per una sera al fianco di Amadeus. Anche in questa occasione la Fagnani ha saputo conquistare il cuore del pubblico, e di certo in molti attendono con ansia il suo ritorno in tv. Da qualche giorno tuttavia un gossip sulla conduttrice sta facendo discutere il web. Si mormora infatti che Francesca a ottobre possa diventare giudice della nuova edizione di Ballando con le Stelle, e naturalmente l’indiscrezione ha entusiasmato gli utenti.

Poche ore fa, come se non bastasse, gli account ufficiali del talent show condotto di Milly Carlucci hanno condiviso un’immagine con 4 presunti giudici, tra cui anche la stessa Francesca Fagnani. Adesso però a rompere il silenzio per la prima volta è proprio la presentatrice di Belve, che commentando il post di Ballando con le Stelle ha ufficialmente smentito la sua partecipazione alla trasmissione, affermando:

“Non vedo l’ora che riparta. Vi seguirò dal divano di casa mia, come sempre”.

Non vedo l’ora che riparta, vi seguirò dal divano di casa mia, come sempre 💐 — francesca fagnani (@francescafagnan) May 26, 2023

Francesca Fagnani smentisce dunque ufficialmente la sua presunta partecipazione a Ballando con le Stelle. La conduttrice non sarà tra i giudici della prossima edizione del talent show, tuttavia seguirà il programma con passione. Il pubblico nel mentre attende con ansia anche il ritorno di Belve, che senza dubbio è uno dei programmi più amati del momento.