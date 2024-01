Cristiano Iovino, il presunto uomo del caffè di Ilary Blasi, avvistato con una nota modella

Gossip

Nicolò Figini | 11 Gennaio 2024

Ilary Blasi

Nelle ultime ore si sta chiacchierando di chi potrebbe essere il ragazzo del “famoso” caffè di cui ha parlato Ilary Blasi nel suo docu-film “Unica“. Si tratterebbe di Cristiano Iovino, il quale si starebbe frequentando con la modella Chiara Scelsi

Cristiano Iovino insieme a Chiara Scelsi

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Cristiano Iovino. Già nei mesi precedenti era stato vociferato da alcune fonti che Ilary Blasi e il modello si fossero visti diverse volte in un determinato bar. Tuttavia tutto ciò non è mai stato confermato e per tale ragione dobbiamo prenderlo con le pinze.

La cosa certa è che la conduttrice ha raccontato nel suo docu-film “Unica“ di uno scambio di messaggi su Instagram con un ragazzo. Questa persona ha invitato lei e una sua amica a prendere un caffè a casa sua e siccome abitava vicino alla stazione, dalla quale sarebbero dovute partire poco dopo, hanno accettato.

Dopo quella volta non ci sono stati più contatti tra loro, ma tutto ciò ha fatto scattare la gelosia di Francesco Totti. Ed è proprio a questo punto che è partita la crisi che è rimasta sulla bocca di tutti per mesi e mesi. In queste ore sul web, però, si sta facendo strada l’ipotesi riguardante l’identità del ragazzo.

Secondo alcuni magazine di gossip si tratterebbe proprio di Cristiano Iovino. Ovviamente si tratta solamente di ipotesi, questo perché Ilary Blasi non ha mai fatto alcun nome e di conseguenza nessuno è a conoscenza di chi sia realmente l’uomo di cui si chiacchiera.

Anche Iovino stesso non ha mai commentato questi rumor decidendo di rimanere lontano dal gossip e concentrandosi sulla frequentazione con la modella Chiara Scelsi. Chi infatti ha pizzicato i due durante una cena tra amici presso l’Osteria delle Coppelle a Milano. Si parla di una nottata trascorsa insieme, in quanto li hanno avvistati abbracciarsi sotto il palazzo della modella il giorno dopo.

Ricordiamo di prendere tutto ciò con le pinze perché solo Ilary potrà rivelarci la verità, se vorrà. Chissà che non lo possa fare nel suo nuovo libro di prossima uscita. Vi terremo aggiornati.