Nicolò Figini | 7 Maggio 2023

La rivelazione di Edoardo Tavassi su Donnamaria

Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria avevano legato all’interno del Grande Fratello Vip 7. In seguito, però, si erano allontanati anche a causa di alcune discussioni tra le rispettive fidanzate. Andando avanti con il tempo, però, sono riusciti più o meno a ricucire un rapporto.

Il mese scorso in molti si chiedevano se dopo la fine del reality i due ex vipponi si fossero visti oppure no. In quel periodo nessuno ne sapeva nulla. L’unica prova di una loro interazione era una foto durante alla finale insieme a un fan di entrambi.

Adesso, però, a rompere il silenzio ci ha pensato lo stesso Edoardo Tavassi, il quale per la prima volta ha raccontato in che rapporti è oggi con Donnamaria. L’ex vippone è stato intervistato all’interno del programma radiofonico di “Radio Cusano Campus“. Ecco le sue parole:

“Lui sta a Milano, io sto a Roma, scambi così su Instagram. Spero di recuperare. Lui deve chiarire un po’ di cose, poi per il resto abbastanza bene. Ci sono persone che mi hanno fatto di peggio nella vita, lui non mi ha fatto niente.

Gli ho voluto bene nella Casa, gliene continuo a volere. Ognuno di noi sbaglia, pure io non è che sono perfetto. Ogni tanto ci inviamo qualcosina su whatsapp. Non gli negherei mai, che so, di vederci una partita insieme. C’è da parlare”.

Questo quanto si legge nella trascrizione riportata anche da BlogTivvu. Insomma, da quando sono usciti dal GF Vip 7 Donnamaria ed Edoardo Tavassi non si sono più visti dal vivo. Adesso abbiamo la conferma. Cosa accadrà tra di loro? lo scopriremo solo nel prossimo futuro. Noi vi terremo informati qualsiasi cosa accadrà.

