1 La critica di Cristiano Malgioglio a Tale e Quale

Per la TV italiana ieri è stata una serata piuttosto ricca di eventi da seguire e tra questi ovviamente immancabile l’appuntamento con Tale e Quale Show, trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti. Quest’anno ci sono tante novità e una di queste la troviamo in giuria, con la presenza di Cristiano Malgioglio, accanto a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Dei concorrenti in gara si è esibito anche Pierpaolo Pretelli, che ha vestito i panni dell’amico e rapper napoletano, Clementino portando sul palco la canzone Cos Cos Cos. La sua performance ha ricevuto il plauso dei telespettatori, ma anche della giuria, così come del cantante stesso.

Proprio Cristiano Malgioglio nel dire il suo punto di vista sulla bella esibizione di Pierpaolo Pretelli (che ha festeggiato anche il primo posto) ha criticato Clementino. Questo l’estratto riportato da Biccy:

“Devo dirti che a me è piaciuto molto. Perché Pierpaolo ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Scusate ma è la verità, quello che penso”, ha detto Cristiano Malgioglio, sicuro che avrebbe scatenato, da lì a poco l’ennesima polemica per via dei suoi commenti pungenti. “Non è vero che faccio preferenze. Io sono molto sincero in quello che dico. Non posso dire che non è stato un bel numero altrimenti mentirei. A me è piaciuto tutto come numero quindi dico questo“.

Ha spiegato Cristiano Malgioglio a riguardo. Ma come avrà reagito Clementino a questa provocazione? Il rapper non ha esitato a rispondere per le rime al paroliere con alcuni video e storie su Instagram. Andiamo a vedere la sua replica…