Pierpaolo Pretelli rappa come Clementino e Cristiano Malgioglio lo riempie di complimenti (VIDEO)

Per la quarta puntata di Tale e quale show Pierpaolo Pretelli ha dovuto imitare Clementino. Ecco il video dell'esibizione.

Pierpaolo Pretelli è Clementino nella quarta puntata di Tale e quale show

Ormai Pierpaolo Pretelli, puntata dopo puntata, sta riscuotendo un enorme successo a Tale e quale show. Nel programma condotto da Carlo Conti ha vestito i panni di Ricky Martin, di Sangiovanni e la scorsa settimana ha fatto impazzire con la tutina luccicante imitando Achille Lauro.

E per questa quarta puntata di Tale e quale chi ha dovuto interpretare Pierpaolo Pretelli? Si è calato nei panni di Clementino. In particolare, ha cantanto il brano Cos cos cos direttamente da Domenica In nel 2019. Ecco il video della performance:

Dalla giuria ha ricevuto molti complimenti, vista anche la difficoltà non solo del rappare, ma anche del dialetto napoletano. Anche Cristiano Malgioglio gli ha fatto grandi complimenti e lo ha trovato anche più interessante dello stesso Clementino.

A voi è piaciuta l’esibizione di Pierpaolo in questa puntata?

Novella 2000 © riproduzione riservata.