Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2023

Amici 22

In queste settimane come tutti sappiamo Cristiano Malgioglio sta ricoprendo il ruolo di giudice del Serale di Amici 22 e proprio in questa occasione sta conquistando il cuore del pubblico. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare infatti il paroliere sta facendo divertire i telespettatori e il web e di certo anche per le ultime due puntate del talent show saprà stupirci. In queste ore nel mentre Malgioglio ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi e nel corso della chiacchierata ha espresso il suo parere sugli insegnanti di Amici. Partendo dalle maestre, il cantautore, come riporta Isa&Chia, ha affermato:

“Con la Celentano ci sono questi grandi scontri, ma scontri veri, di quelli che se lei fosse mia vicina di casa avrei chiamato i vigili in continuazione. Lorella, invece, è gioiosa, spalanca quel suo sorriso. Arisa è dolce, la voce più bella che abbiamo in Italia. Le ho detto di fare un disco con le canzoni più belle di Edith Piaf: una voce così deve essere protetta. Ho lavorato con lei, la sensibilità di questa donna è speciale”.

A quel punto Cristiano Malgioglio passa a commentare gli insegnanti uomini di Amici 22, e in merito dichiara:

“Rudy è simpatico da matti. Ha anche una marcia in più: è stato un bravissimo discografico, sa davvero cogliere le canzoni da affidare. Todaro? Balla molto bene, è molto simpatico, è molto elegante”.

A conquistare il cuore di Malgioglio è stato però Emanuel Lo, che in queste settimane ha infiammato il web con le sue performance. Il cantante a quel punto dicendo la sua sul coreografo aggiunge:

“Emanuel Lo ha una sensualità… lui quando balla è il peccato, il peccato vero. Mi piace tanto”.

Cristiano Malgioglio nel mentre si prepara ad affrontare le ultime due puntate del Serale di Amici 22. Ma cosa accadrà e chi vincerà quest’anno il programma? Non resta che attendere per scoprirlo.