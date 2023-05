NEWS

Andrea Sanna | 3 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Dopo il ritiro da L’Isola dei Famosi per infortunio, Claudia Motta rompe il silenzio e svela come sta. Le sue parole

Isola dei Famosi: parla Claudia Motta

In settimana vi abbiamo raccontato dell’infortunio che ha colpito Claudia Motta a L’Isola dei Famosi. La naufraga mentre si trovava a fare un’escursione sugli scogli è scivolata, facendosi male. Fabio Ricci e Andrea Lo Cicero l’hanno soccorsa e consigliato di andare a fare dei controlli medici.

Così Claudia Motta è stata trasferita per degli accertamenti, ma non ha fatto ritorno a Playa Tosta, sebbene abbia inviato un messaggio di rassicurazione ai suoi compagni. Ieri sera nel corso della puntata Alvin ha aggiornato sulle attuali condizioni di salute della ragazza, spiegando che purtroppo è stata costretta a lasciare il reality show, tra il dispiacere di tutti.

A nemmeno 24 ore dalla notizia, Claudia Motta ha fatto la sua comparsa sui social. Con il collare e probabilmente dolorante ha voluto raccontare quanto successo: “Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa!!!”, ha scritto ironizzando l’ex protagonista de L’Isola dei Famosi dopo l’accaduto.

Claudia Motta ha poi aggiunto: “È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva. Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia. Spero che porterete con voi un bel ricordo di Claudia, perché Claudia porterà per sempre un bellissimo e indelebile ricordo di voi. Per me è solo l’inizio di un bellissimo viaggio di scambio, conoscenza, sostegno e amore con voi. Un abbraccio”.

La foto pubblicata da Claudia Motta su Instagram dopo l’uscita da L’Isola dei Famosi

Claudia Motta come dicevamo non è la sola concorrente che ieri ha lasciato L’Isola dei Famosi. A dover lasciare il programma anche Marco Predolin, che sui social è stato invece un po’ più piccato, spiegando non si sarebbe trattata di una sua decisione.