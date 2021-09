1 Le parole di Cristiano Malgioglio

Sono ormai anni che Cristiano Malgioglio è nel cuore del grande pubblico. Dopo le due partecipazioni al Grande Fratello Vip in queste settimane per il noto paroliere è arrivata un’altra grande opportunità televisiva. Carlo Conti infatti ha scelto proprio il cantante come giudice della nuova edizione di Tale e Quale Show, che debutterà su Rai 1 venerdì 17 settembre. Nel cast di concorrenti come è noto ci sono anche Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, direttamente dal Grande Fratello Vip 5, e senza dubbio ne vedremo delle belle. In queste ore intanto proprio Malgioglio ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, durante la quale ha raccontato che negli ultimi giorni è stato preso d’assalto proprio dai fan di Pierpaolo. Ma perché e cosa è accaduto? Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo sui social che se non lo tratto bene, mi tolgono i like. Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer”.

Ma non solo. Successivamente infatti Cristiano Malgioglio svela anche che tipo di giudice sarà e chi è la concorrente di Tale e Quale Show che teme di più. Ecco cosa svela il cantante in merito:

“Non avrò timori a dire se uno è terribile o piacevole. Ascolto molta musica, so tutto di Rihanna e Beyoncé. Se una concorrente mette un piede fuori posto è distrutta. Una concorrente che mi spaventa molto è Alba Parietti. Ha detto che vuole imitare soprattutto gli uomini, ma è difficile. Non basta il travestimento, ci sono i gesti, il timbro della voce. Non so se sarà capace di fare Fred Buscaglione o Vasco Rossi“.

Mentre attendiamo di capire come se la caverà Cristiano Malgioglio nelle vesti di giudice, qualche ora fa a parlare del cast di Tale e Quale Show è stato lo stesso Carlo Conti. Rivediamo le sue dichiarazioni.