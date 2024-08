Cristiano Malgioglio ha rivelato alcune curiosità sul suo ruolo che avrà nella soap opera americana Beautiful. Ecco cosa ha svelato in una recente intervista.

Il ruolo di Cristiano Malgioglio in Beautiful

Come molti ricorderanno Cristiano Malgioglio ha pubblicato una foto in compagnia di due attrici molto note nella soap opera Beautiful. Con il cantante erano infatti presenti Katherine Kelly Lang e Ashley Jones, che si trovavano in vacanza in Italia. In questa occasione ha rivelato che il produttore della soap gli ha domandato se volesse prendere parte ad alcune puntate e ha subito accettato.

In queste ore è invece stata rilasciata un’intervista a Malgioglio condotta da La Repubblica e l’artista ha rivelato qualche dettaglio in più. Prima di tutto ha rivelato come ha ottenuto un posto nella fiction d’oltreoceano:

“Ero a Milano Marittima e in hotel mi si avvicina il produttore Casey Kasprzyk: “Do you speak english?, farebbe una parte nella soap?”. “Ma certo”, gli ho risposto, “Io mi sento Joan Collins, anche se non era nella serie”.

In seguito Cristiano Malgioglio ha aperto una piccola parentesi sul ruolo che interpreterà in Beautiful. Prima di tutto ha affermato che apparirà in alcune puntate e poi ha aggiunto: “Forse nel ruolo di me stesso, spero di incrociare gli impegni a novembre“. Ricordiamo infatti che il cantante sarà al lavoro nella giuria di Tale e Quale Show da settembre fino alla fine della messa in onda.

Al momento non sappiamo ancora quante saranno le puntate ma potrebbe andare in onda fino a novembre dello stesso anno. Non dimentichiamo poi tutte le versione che quasi ogni anno fanno capolino su Rai 1, come per esempio Tale e Quali e Tale e Quale – Il Torneo. Insomma, un periodo ricco di impegni ma speriamo che Malgioglio riesca a prendere parte a questa nuova avventura americana.