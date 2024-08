In queste ore è arrivata una nuova segnalazione su Beatrice Luzzi che in breve ha fatto discutere il web. Poco dopo però l’attrice, su tutte le furie, ha smentito la fake news sul suo conto.

Beatrice Luzzi va su tutte le furie

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Beatrice Luzzi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha postato una segnalazione ricevuta da una fan, che parlava di un presunto incontro che ci sarebbe stato tra l’ex protagonista di Vivere e Vittorio Menozzi. Come sappiamo i due ex gieffini all’interno della casa hanno avuto modo di stringere un bel rapporto e così, stando a quanto si legge nel messaggio che l’esperta di gossip ha ricevuto, Beatrice e Vittorio avrebbero deciso di rivedersi a Milano in amicizia.

Naturalmente in breve la segnalazione ha fatto il giro del web, arrivando fino alla stessa Luzzi. A quel punto però l’attrice, su tutte le furie, si è scagliata contro la Marzano, smentendo categoricamente la fake news sul suo conto. Beatrice, in preda all’ira, ha così affermato: “Questo che scrive, così come tutte le cose che ha supposto o date per certe in precedenza, sono prive di ogni fondamento”. Ma non è tutto.

Concludendo il suo sfogo Beatrice Luzzi ha dichiarato: “Non risponderò mai più a niente di quello che scrive perché non merita neanche un istante del mio e del vostro tempo”. Le parole dell’attrice ovviamente non sono passate inosservate e in questi minuti in molti stanno prendendo le sue parti.

Non va dimenticato tuttavia che la Marzano non ha fatto altro che riportare, come da sempre accade, una segnalazione di una fan, senza dare per certa la notizia. Ciò nonostante la furia della Luzzi, stufa di finire costantemente al centro del gossip, è perfettamente comprensibile.