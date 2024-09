Questa sera in diretta a Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio ha ringraziato Maria De Filippi: la reazione di Carlo Conti

Questa sera nel corso della prima puntata di Tale e Quale Show 2024 Thomas Bocchimpani ha vestito i panni di Irama. Al termine della performance così Cristiano Malgioglio ha citato Maria De Filippi, ringraziandola, e non è tardata ad arrivare la simpatica reazione di Carlo Conti.

Le parole di Cristiano Malgioglio

Questa sera su Rai 1 è ufficialmente partita la nuova edizione di Tale e Quale Show, il celebre talent show che da anni tiene compagnia al grande pubblico. Alla conduzione del programma ancora una volta c’è Carlo Conti, da sempre volto storico della trasmissione. In giuria tornano invece Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, affiancati dalla new entry Alessia Marcuzzi. Nel corso della prima puntata i concorrenti hanno iniziato a mettersi in gioco e a salire sul palco è stato anche Thomas Bocchimpani.

L’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi quest’anno ha deciso di prendere parte a questa nuova esperienza e ovviamente non sono mancate le emozioni. Durante la prima puntata infatti il giovane artista ha vestito i panni di Irama e ha presentato la celebre Ovunque Sarai. Fin dal primo momento la performance di Thomas ha emozionato tutto il pubblico ma al termine dell’esibizione è accaduto qualcosa di inaspettato.

Cristiano Malgioglio, commentando l’imitazione di Thomas, ha menzionato Maria De Filippi, ringraziando la conduttrice e affermando: “Mi sento di dire grazie a Maria. Dalla scuola vengono fuori dei cantanti e dei talenti meravigliosi. Viva questi giovani”. A interrompere Malgioglio è stato però proprio Carlo Conti, che simpaticamente, tra le risate, ha affermato: “Irama è partito da Sanremo Giovani, non da Amici”.

SHOW di #CristianoMalgioglio a #taleequaleshow per ringraziare #MariaDeFilippi ed elogiare "l'accademia di #Amici24"😉😆🚀



"Grazie a Mdf dove vengono fuori dei talenti meravigliosi, che se non ci fosse questa scuola noi vivremo soltanto con la nostalgia"🔥🔥🔥 pic.twitter.com/C4ArhNsrHB — Vento (@Vento_Elios) September 20, 2024

Non è mancata anche la divertente reazione di Giorgio Panariello, che ha aggiunto: “Gli puoi ricordare che Maria De Filippi è a Mediaset?”. La scenetta nel mentre ha fatto divertire il web e non sono mancati i commenti ironici del web.