Lo scambio di persona di Cristiano Malgioglio

Questa sera, venerdì 17 settembre 2021, ha avuto inizio la nuova edizione di Tale e Quale Show. Anche quest’anno la conduzione è stata affidata a Carlo Conti. Nella giuria, inoltre, troviamo la veterana Loretta Goggi, il comico Giorgio Panariello e il cantante Cristiano Malgioglio. Proprio quest’ultimo, infatti, si è ritrovato al centro di un divertente momento.

Tra i concorrenti troviamo i Gemelli di Guidonia, i quali in occasione della prima puntata hanno imitato Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro nel brano “Mille“. Una delle hit dell’estate di quest’anno che ha fatto impazzire tutti gli italiani. Nel video che potete vedere cliccando QUI, infatti, mostra Cristiano mentre parla direttamente a colui che imita la Berti. Queste le sue parole esatte:

Volevo dire a Orietta, per caso… Ovviamente tu lo sai, noi ci conosciamo da tantissimo tempo e con te ho provato un grandissimo…

Cristiano Malgioglio non ha nemmeno fatto in tempo a finire la frase che Carlo Conti ha dovuto interromperlo. Lo ha, infatti, avvertito che quella che vedeva di fronte a lui non era davvero Orietta Berti ma uno dei concorrenti che la stava imitando. Il tutto ha avuto conclusione con una grande risata da parte di tutto lo studio, in particolare del giudice, il quale si è reso conto dell’errore.

Nel frattempo, anche Stefania Orlando ha avuto il suo momento sotto i riflettori con l’imitazione di Lady Gaga. Peccato che sempre secondo il giurato già citato più volte la sua esibizione abbia avuto alcuni difetti. Ha parlato, in particolare, di alcune stonature perché la canzone è davvero difficile. Il pubblico, tuttavia, non ha apprezzato il suo commento e ha dissentito fortemente. Continuate a seguirci per non perdervi tanti altri dettagli e news su tutto ciò che succederà nel prossimo futuro.

Novella 2000 © riproduzione riservata.