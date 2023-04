NEWS

Andrea Sanna | 24 Aprile 2023

Cristiano Ronaldo

Il gossip su Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Se Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Madrid per godersi un weekend d’amore, non molto distante dalla Spagna giunge un gossip che riguarda un altro noto sportivo. Parliamo di Cristiano Ronaldo.

Secondo la stampa portoghese il calciatore più popolare al mondo non avrebbe alcuna intenzione di sposare la sua compagna Georgina Rodriguez. Oltretutto dopo l’uscita della serie Netflix pare essersi stancato del suo stile di vita, giudicato non alla sua altezza.

Al centro di questa crisi ci sarebbe il grande interrogativo delle nozze tra Cristiano Ronaldo e la sua dolce metà. I due stanno insieme dal 2016, eppure nonostante i tanti gossip e notizie di un possibile matrimonio in gran segreto, non vi è mai stata certezza del “sì” definitivo.

Come riferito dallo psicologo Quintino Aries nel programma Noite das Estrelas su CMTV in Portogallo, Cristiano Ronaldo non sarebbe felice. Ecco quanto raccolto da Fanpage.it: “Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente. Georgina non fa altro che spendere e spendere e, cosa peggiore di tutti, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace”.

Questo quindi avrebbe provocato dei dissapori nella coppia che, nonostante tutto, continuano a mostrarsi insieme sui social. Nonostante ciò il giornalista Leo Caeiro è certo che presto si separeranno perché Cristiano Ronaldo è ormai stufo: “Stanno insieme per questioni di marketing”.

Ma non è tutto perché un latro motivo che avrebbe scatenato la crisi pare sia anche l’assenza della mamma di Cristiano Ronaldo nella serie di Georgina. Una mossa che il campione portoghese non avrebbe preso benissimo. Così come pare non aver apprezzato alcuni atteggiamenti avuti dalla sua compagna che CR7 ha giudicato eccessivi.