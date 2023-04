NEWS

Andrea Sanna | 24 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola: scontro tra Corinne Clery e Fiore Argento

Il daytime de L’Isola dei Famosi andato in onda questo pomeriggio su Canale 5 ci ha fornito diverse notizie. Oltre al provvedimento disciplinare subito da Christopher Leoni, c’è stato anche uno scontro tra Corinne Clery e Fiore Argento. Le due non se le sono mandate e a dire e si sono fatte accuse reciproche piuttosto precise.

“Tu non puoi dire bugie su di me, fai i conti con te stessa”, ha sbottato Corinne Clery. In sua difesa Fiore Argento, mentre la sua compagna continuava a borbottare, ha ribattuto: “Ogni cosa che succede qui è colpa mia. Finisce lo spray per le zanzare e colpa mia, termina il sapone ed è colpa mia”.

Infastidita Corinne Clery ha smentito la versione della naufraga: “Ma chi te l’ha detto? Non è vero!”. Successivamente in un confessionale Fiore Argento ha accusato l’attrice di avere un modo di provocarla che le fa saltare i nervi: “Questa cosa di punzecchiare con il sorriso”, replicando poi alcune delle insinuazioni fatte.

Il filmato si è spostato nuovamente su Corinne Clery e Fiore intente a discutere animatamente: “Tu hai rubato il mio pezzo di cocco”, ha detto la prima. La figlia di Dario Argento in sua difesa ha detto: “Il tuo cocco è rimasto lì da tre ore e l’abbiamo preso un pezzetto ciascuno pensando fosse avanzato”. Poco convinta Corinne, che ha continuato ad attaccarla: “Se vedi un pezzo di cocco non lo prendi… eh però te lo sei mangiato. Come i bambini, sì”.

Fiore Argento ha continuato a dire che non era a conoscenza delle parole di Corinne Clery. “Va a dire a Simone che tutte le mattine le urlo. Prima di parlare pensa, cara. No, ci parliamo insieme con lui, altrimenti tu dici una cosa diversa. Molto bello il tuo gioco”, ha sbottato ancora la francese mentre gli altri compagni hanno cercato di sdrammatizzare.