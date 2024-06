Durante un recente concerto, Cristina D’Avena ha ricordato Alessandra Valeri Manera, recentemente scomparsa, e si è così commossa.

La commozione di Cristina D’Avena

Ore difficili queste per Cristina D’Avena. Come di certo in molti hanno già saputo, nella giornata di giovedì 20 giugno è scomparsa Alessandra Valeri Manera, storica autrice di numerosi testi di sigle dei cartoni animati interpretate proprio dalla cantante, tra cui Occhi di gatto, L’incantevole Creamy e Magica Doremi. Sui social così Cristina ha scritto un commovente post per ricordare la sua amica e collega e in merito ha affermato:

“Sono trascorsi più di 40 anni da quel giorno in cui i nostri cammini si sono incrociati e da allora non ci siamo mai separate. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Sei stata, sei e sempre sarai parte della mia vita. Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni, l’amica fidata sempre pronta a darmi consigli e a proteggermi. Hai illuminato il mio percorso con maestria, dolcezza, dedizione e hai colorato l’infanzia con i colori dell’arcobaleno. Ora che hai spiccato il volo verso un nuovo cielo, continuerai a vivere in ogni nota e in ogni parola che hai scritto per me. Mi manchi e non puoi nemmeno immaginare quanto mi mancherai… Con tutto il mio amore”.

Ma non solo. In queste ore infatti Cristina D’Avena ha voluto ricordare Alessandra Valeri Manera anche durante un concerto e a quel punto la cantante non ha potuto fare a meno di nascondere la sua commozione. La regina delle sigle dei cartoni ha poi voluto dedicare la celebre Kiss Me Licia alla sua amica scomparsa e naturalmente in queste ore il video del momento ha fatto il giro del web.

Noi di Novella ci uniamo a Cristina nel salutare con affetto Alessandra e la ringraziamo per averci regalato decine di sigle che resteranno per sempre nei nostri cuori.