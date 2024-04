NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2024

Rita De Crescenzo annuncia sui social l’arrivo della versione napoletana de L’Isola dei Famosi: ecco cosa sappiamo in merito

Dopo il Grande Fratello, arriva anche L’Isola dei Famosi versione napoletana: a confermarlo è Rita De Crescenzo.

In arrivo L’Isola dei Famosi versione napoletana

Solo la scorsa settimana è partita su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che sta già facendo discutere il web. Il ritorno del reality show era infatti atteso da migliaia di fan e solo stasera andrà in onda una nuova diretta, durante la quale accadrà di tutto. Mentre attendiamo di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha attirato l’attenzione del web. A sorpresa infatti Rita De Crescenzo ha annunciato l’arrivo della versione napoletana dell’isola, dopo il successo della rivisitazione del Grande Fratello, intitolata La casa dei figli di Mouse. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Solo qualche giorno fa, nel corso di un’intervista, Alfonso Signorini ha criticato proprio la versione partenopea del GF. Il presentatore ha infatti affermato: “Un esempio di trash più totale? La versione che hanno fatto adesso del GF napoletana. A me quella roba lì non diverte, mi deprime, anche se lo definiscono come trash”.

A quel punto sui social è arrivata la replica di Rita De Crescenzo, che dopo aver detto la sua sulle parole di Signorini ha sganciato la bomba. La tiktoker ha infatti annunciato che a breve arriverà anche la versione napoletana de L’Isola dei Famosi e così la notizia ha fatto prontamente il giro del web. Attualmente non è ancora chiaro quando andrà in onda questa nuova rivisitazione del reality show e chi farà parte del cast. Senza dubbio però a prendere parte al programma potrebbe essere la stessa Rita, da anni una dei volti più amati del web.

Non resta dunque che attendere per la partenza della versione partenopea dell’isola, che senza dubbio non deluderà le aspettative.