Vincenzo Chianese | 29 Novembre 2022

GF Vip 7

Wilma Goich vs Patrizia Rossetti

Sono state ore intense le ultime per Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Negli ultimi giorni infatti le due Vippone hanno sparlato di Micol Incorvaia, spendendo dure parole nei suoi confronti. Ieri sera così la sorella di Clizia ha scoperto l’accaduto e tra le tre non è mancato un acceso scontro. Come se non bastasse in seguito a varcare la porta rossa è stata anche la compagna di Paolo Ciavarro, che ha voluto incontrare proprio Wilma e Patrizia, riprendendole per il loro comportamento. La Goich e la Rossetti nel mentre sembrerebbero aver capito il loro errore, tuttavia poco fa tra loro è scoppiata una dura lite che non è passata inosservata. Tutto è iniziato quando la conduttrice si è avvicinata alla cantante per chiederle come stesse e per cercare un po’ di conforto. A quel punto però Wilma è andata su tutte le furie e così si è rivolta a Patrizia affermando:

“Non ho voglia di parlarne, ca**o. Non è giornata. Se ti dico che non è giornata perché devo sforzarmi? Non riesco a sforzarmi”.

Non è tardata la replica di Patrizia Rossetti, che a quel punto ha dichiarato:

“Grazie eh Wilma. Non sono mica venuta qui per inca**armi con te. Ieri sera non avevo serata io però mi sono sforzata, dai eh”.

Ma non solo. Successivamente Patrizia Rossetti si è sfogata in cortile, e tornando a parlare di quanto accaduto con Wilma Goich e della loro lite ha aggiunto:

“Una parola gentile no eh? L’abbiamo fatta in due la ca**ata. Bel sostegno da parte delle amiche, complimenti. Adesso lei fa la vittima e vuole andare a parlare con Micol. Cosa le vai a dire dopo quello che lei detto? Lei soffre di solitudine, e certo io invece sono felicissima”.

Cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Wilma Goich e Patrizia Rossetti riusciranno a chiarirsi?