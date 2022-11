1 La rivelazione di Cristina Quaranta su Ginevra

Cristina Quaranta è stata eliminata da Grande Fratello Vip qualche settimana fa ma continua a far parlare di sé con le sue dichiarazioni sempre molto pungenti. Di recente ha parlato di Ginevra Lamborghini, con la quale è amica, e di Antonino Spinalbese. Ciò che ha rivelato sulla ragazza non farà piacere ai fan dei “Gintonic“, ovvero tutti coloro che vorrebbero vedere Ginevra e Antonino insieme, felici e innamorati. Nel video qui sotto afferma:

[…] se non che all’interno della Casa erano molto amici. Ma Ginevra è fidanzata. Antonino è libero e può fare quello che vuole. Può anche mettersi sotto le coperte con Giaele. Perché comunque Giaele sta vivendo un matrimonio libero e evidentemente se non dà fastidio al marito che questa vada a intrufolarsi nel letto di un altro uomo…

Scucugnú vive e lotta insieme a noi e questo gintonic è sempre più annacquatopic.twitter.com/YZvc9xgMmK — 𝑪𝒂𝒛𝒛𝒊𝒎𝒎𝒐𝒔𝒂🍸 (@its_Cazzimmosa) November 2, 2022

Qualche giorno fa, prima delle parole di Cristina Quaranta, Antonino aveva rivelato cosa pensasse di Ginevra. Tutto ciò dopo che lei era entrata nella Casa per chiedergli scusa:

Assolutamente, però… Sì, Ginevra… Sembrano delle pagliacciate. Sono delle pagliacciate. Quello che abbiamo fatto prima… Ora devo farmi i miei pensieri perché lei esponendosi così tanto nei miei confronti… Nel senso che mi ha mirato proprio… Lascia perdere che mi ha chiesto scusa e non riesce a trattenersi… Non me ne frega niente.

Cristina Quaranta, poi, ha parlato anche del rapporto tra Giaele e Bradford Beck, il marito. Sappiamo già che la loro relazione è aperta: “Io e mio marito abbiamo un matrimonio non convenzionale. Passiamo sei mesi all’anno insieme. Poi per il resto io faccio la mia vita e lui la sua in giro per il mondo. Detesto la monogamia: chi si mangerebbe la stessa minestra tutti i giorni?“. Di recente, ad ogni modo, Brad ha fatto sentire la sua voce in merito alla situazione dentro la Casa. Rileggiamo le dichiarazioni…