Nikita è la preferita del GF Vip 7

Puntata ricca di colpi di scena ed emozioni anche quella di stasera al GF Vip 7. Come ogni lunedì che si rispetti, quest’oggi abbiamo scoperto il risultato del primo televoto settimanale che ha visto scontrarsi Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Sofia Giaele De Donà. Il pubblico da casa, però, anziché scegliere chi dover eliminare, ha avuto il compito di votare il concorrente preferito.

In questi giorni i tre vipponi del GF Vip 7, in un modo o nell’altro hanno fatto parlare di sé e ora si trovano a dover scoprire il proprio destino. Cosa avranno scelto i telespettatori stavolta? Immediatamente è arrivato il primo risultato. A non concorrere per il ruolo di preferito è Giaele. Lei dunque è la prima persona a essere esclusa. Sono rimasti dunque a giocarsi le proprie chance Nikita e Antonino.

Si è tornati poi a tornare sulle dinamiche della Casa del GF Vip 7, con protagonisti proprio i due vipponi che concorrono nel ruolo di preferito della settimana. A seguito di scontri e chiarimenti vari, abbiamo scoperto finalmente la scelta del concorrente che il pubblico ha apprezzato maggiormente. Nuovamente spalle al led tra Nikita e Antonino il preferito è Nikita.

Passiamo, come di consueto, alle percentuali emerse dopo questo televoto. Al primo posto, come detto, troviamo Nikita con il 48% di preferenze, seguita da Antonino con il 46% e infine, fanalino di coda, Giaele con il 6%. A questo punto il preferito del pubblico, ovvero Nikita, ha avuto un importante compito: chi condannare al televoto tra Antonino e Giaele. La scelta è ricaduta su…..Antonino. Lui è il primo concorrente al televoto.

