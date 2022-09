GF Vip 7: Cristina Quaranta è svenuta

Un pomeriggio apparentemente sereno nella Casa del GF Vip 7. Non sono mancate discussioni nel corso della giornata tra faccende domestiche e spesa, ma c’è un fatto che ha suscitato grande spavento tra i vipponi e i telespettatori: Cristina Quaranta è svenuta in zona bagno. Ma vediamo cosa è accaduto.

La concorrente del GF Vip nel pomeriggio ha lamentato del forte fastidio allo stomaco e di sentirsi molto nauseata. Durante la chiacchierata con Wilma Goich ha quindi ammesso di non sentirsi al top della forma e ha attribuito questo suo malessere a qualcosa mangiato nel corso del pranzo.

Più tardi, nella zona bagno, improvvisamente si sono avvertite delle urla improvvise. Come vedete da questo video tutti sono corsi per sincerarsi di cosa fosse accaduto, quando improvvisamente le inquadrature hanno mostrato Cristina Quaranta a terra, svenuta, e alcune sue compagne d’avventura lì a soccorrerla allarmate. Qualcuno ha persino urlato, chiedendo l’immediato intervento da parte del Grande Fratello Vip. Pochi secondi dopo la regia ha censurato.

Al momento dunque non è chiaro cosa abbia portato Cristina Quaranta a svenire in quel modo. Forse un calo di pressione o lo stress accumulato in questi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Non lo sappiamo. In ogni caso, ora che stiamo scrivendo questo articolo, non abbiamo ulteriori informazioni e da quel che vediamo la regia 1 e la regia 2 trasmettono le medesime immagini. Dunque è possibile che il tutto sia fatto per dare la giusta privacy a Cristina Quaranta e a quanto successo.

Ci auguriamo di ricevere quanto prima notizie positive su Cristina Quaranta e speriamo non sia stato nulla di preoccupante. In ogni caso attendiamo novità da parte del Grande Fratello nelle prossime ore.

Novella 2000 © riproduzione riservata.