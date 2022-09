Giovanni Ciacci rivela quali pensa siano i motivi dietro la lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini

1 Giovanni Ciacci interviene sul litigio delle sorelle Lamborghini

Come riporta il sito Blogtivvu, ieri Giovanni Ciacci ha commentato il litgio tra Elettra e Ginevra Lamborghini, un argomento che sta destando molta curiosità sia all’interno che all’esterno della Casa. La vippona aveva tirato fuori l’argomento già nei primi giorni di permanenza nel reality per poi ricevere una diffida da parte della sorella.

Ieri il tema è tornato a galla quando Giulia Salemi, addetta social, si è accorta di una mossa di Elettra che ha riportato in puntata. Prima la famosa cantante ha condiviso sulle storie di Instagram la canzone di Fabri Fibra “Mal di stomaco”, per poi cancellarla quasi subito. Successivamente ha messo un like ad un post Twitter che diceva: “Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto”. Venuta a sapere di tutto questo, Ginevra ha fatto un appello alla sorella minore chiedendole un confronto di persona.

Ieri sera, dopo la puntata, Giovanni Ciacci si è messo a parlare della lite e ha fatto un po’ il punto della situazione. Ha infatti detto: “Lei ha una sorella di cui parlano tutti. La sorella è potente, la famiglia è potente, è una bestia… è forte. Lei deve trovare la sua strada. E’ una famiglia importante, hanno un nome pazzesco. Lei è talmente forte che se ne frega del nome ma lo subisce.”

Ha poi continuato rivelando il suo pensiero su da cosa potrebbe essere nata la lite. Vediamo la sua teoria…