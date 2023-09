NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Settembre 2023

Carlo Conti rivela per la prima volta perché Cristina Scuccia non sarà nel cast di Tale e Quale Show: le sue parole

La verità su Cristina Scuccia

Come senza dubbio in molti ricorderanno, qualche settimana fa Cristina Scuccia era stata annunciata nel cast di concorrenti di Tale e Quale Show. La nuova edizione del talent condotto da Carlo Conti partirà ufficialmente venerdì 22 settembre su Rai 1, e tutto è pronto per la prima puntata. Tuttavia da qualche tempo si mormora che la Scuccia, nonostante fosse stata annunciata come protagonista della trasmissione, non prenderà più parte al programma. Per giorni in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto, ma adesso a rompere il silenzio è nientemeno che il padrone di casa.

Carlo Conti infatti ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più, e nel corso della chiacchierata ha spiegato perché Cristina Scuccia non farà più parte del cast di Tale e Quale Show. Stando a quanto si legge, pare che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi abbia fatto alcune richieste alla produzione, che tuttavia gli autori non hanno potuto accettare. Queste le dichiarazioni di Conti, raccolte da Biccy:

“Avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di ‘paletti’, che non abbiamo potuto accettare. Chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via. Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi’ avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta”.

Pare dunque che tutto sia ufficiale: Cristina Scuccia non farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Nel mentre i fan del programma attendono con ansia il ritorno della trasmissione, che senza dubbio non deluderà le aspettative. Appuntamento dunque a venerdì 22 settembre, con la prima puntata.