Ad Amici 24 a sostituire Raimondo Todaro troviamo la ballerina e coreografa Deborah Lettieri. Chi è la prof della scuola più famosa d’Italia, la sua età, carriera e Instagram dove seguirla.

Chi è Deborah Lettieri

Nome e Cognome: Deborah Lettieri

Data di nascita: 30 luglio 1983

Luogo di nascita: Parma

Età: 41 anni

Altezza: Deborah è alta tra 1 metro e 68 centimetri e 1 metro e 73 centimetri

Segno zodiacale: Leone

Professione: Ballerina e coreografa

Tatuaggi: Deborah non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @deborah_gloria_lettieri

Deborah Lettieri età e biografia

In Francia è conosciuta con il nome d’arte di Gloria di Parma. Ma chi è la professoressa di Amici 24 Debora Lettieri e quanti anni ha?

La ballerina è nata a Parma il 30 luglio 1983 e la sua età oggi è di 41 anni, dunque il suo segno zodiacale è il Leone.

E ancora per quanto riguarda la biografia sappiamo che è una ballerina molto conosciuta non solo in Italia e gode della stima di molti.

Vita privata

La prof di Amici 24, Deborah Lettieri è fidanzata o sposata? Ha dei figli? Non sappiamo al momento se la docente di ballo ha o meno un fidanzato e se ha dei figli.

Dove seguire Deborah Lettieri: Instagram e social

Deborah Lettieri dove si può seguire sui social? La prof è presente su tutte le maggiori piattaforme, da Facebook (con profilo privato e pagina) a Instagram. Su tutti gli account è possibile trovare le informazioni legate al suo lavoro da ballerina professionista.

Carriera

Per quanto riguarda la sua carriera professionale sappiamo che balla da quando ha 11 anni, una passione che ha coltivato con il tempo e l’ha portata ad essere oggi una danzatrice molto conosciuta.

Qui a seguire tutti i programmi che l’hanno coinvolta….

Crazy Horse

Nel 2012 Deborah Lettieri è entrata a far parte del Crazy Horse con il nome di Gloria di Parma. Si tratta peraltro dell’unica ballerina italiana del celebre locale parigino.

Domenica Live

L’8 febbraio 2015 è stata anche protagonista a Domenica Live.

Dance Dance Dance

In passato nel 2018 ha anche preso parte alla giuria di Dance Dance Dance. Insieme a lei anche Luca Tommassini, Vanessa Incontrada e Daniel Ezralow.

Deborah Lettieri ad Amici 24

Chi sono i nuovi professori di Amici 2024 e chi prende il posto di Raimondo Todaro? New entry di questa edizione è senza dubbio Deborah Lettieri, dopo tanti rumor. La coreografa e ballerina è stata scelta per sostituire il collega come svelato da Davide Maggio.

Accanto alla Lettieri ritroveremo successivamente anche la temuta maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Per quanto riguarda il canto, invece, sicuri sono senza dubbio Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Da definire invece la presenza o meno di Anna Pettinelli.

Gli allievi di Amici 24

Chi sono gli allievi di Amici 24? Ancora non conosciamo i nomi dei protagonisti di questa edizione. Non appena ci saranno novità, però, non esiteremo a informarvi.

Nel canto: Alena, Diego Lazzari; Ilan; Luk3; Nicolò; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Tra i ballerini: Alessia; Alessio; Chiara; Daniele; Gabriele; Rebecca; Sienna e Teodora.