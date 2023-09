NEWS

Nicolò Figini | 13 Settembre 2023

Grande Fratello

Ancora regole al Grande Fratello

Continuano le regole che il Grande Fratello sta impartendo ai concorrenti della nuova edizione. Sappiamo che Pier Silvio Berlusconi vuole rendere il tutto meno trash e per tale ragione ha fornito delle nuove linee guida, partendo anche da un cast tutto nuovo. Nella Casa sono presenti concorrenti Vip e persone comuni che interagiranno per i prossimi quattro mesi.

Ieri mattina il calzolaio Lorenzo, per esempio, ha mandato “a quel paese” Anita e per tale motivo è stato richiamato in confessionale. Oggi, invece, abbiamo appreso delle rigide regole per quanto riguarda l’andare a dormire e il svegliarsi.

Pare che i concorrenti non possano stare in piedi oltre le ore 02:00 e si devono alzare alle 09:30. Hanno poi dieci minuti per scendere dal letto e vestirsi. Severamente vietato stare in pigiama.

Qui sotto, invece, abbiamo un video in cui il Grande Fratello spiega altre regole per quanto riguarda l’attività fisica: “Allora, la notizia è che se avete vestiti Givova addosso o vi allenate o state in piscina. Non potete stare sdraiati“.

Voi che cosa ne pensate? Il web è diviso. C’è chi la considera una cosa giusta perché si tratta dello sponsor di indumenti sportivi. Dall’altra, invece, c’è chi ritiene le istruzioni eccessive.

Vedremo se con il corso dei giorni e delle settimane ce ne saranno di nuove. La cosa certa è che i concorrenti sembrano costantemente spaventati di commettere un passo falso che possa portare alla loro squalifica. Noi vi aggiorneremo nel caso in cui dovesse succedere. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.