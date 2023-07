NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Luglio 2023

Parla Cristina Scuccia

Una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata Cristina Scuccia. Come sappiamo l’ex protagonista di The Voice negli ultimi mesi ha fatto a lungo discutere, tuttavia proprio durante la partecipazione al reality show ha conquistato il cuore del pubblico. Dopo aver lasciato l’Honduras, Cristina ha iniziato a curare il rapporto con i suoi fan e solo nelle ultime ore ha risposto alle domande dei follower sui social. Partendo dalle difficoltà dell’esperienza, la Scuccia ha affermato:

“È un’esperienza dura a livello mentale e a livello fisico, perché provi la fame e sei distante da tutti i tuoi riferimenti. Poi una cosa difficilissima da sostenere è il tempo. Avevi un sacco di tempo a disposizione, ma non avevi nessun elemento per impiegarlo se non raccogliendo la legna, guardando il fuoco e buttandosi in acqua ogni tanto. Era difficile, due mesi così è stata tosta. In più c’è la convivenza con persone con le quali non sei abituato a vivere. Se sei una persona che ha bisogno dei suoi spazi, si soffre. Io su questo ho sofferto. È un’esperienza abbastanza introspettiva, perché stai tanto tempo da solo con te stesso e hai modo di riflettere e di pensare a tante cose della tua vita. La fatica maggiore però era impiegare il tempo”.

Ma non è finita qui. Cristina Scuccia ha parlato anche di quelle che lei ha definito le “trappole” de L’Isola dei Famosi. Di cosa si tratta? Delle provocazioni di alcuni naufraghi, spesso difficili da ignorare. Tuttavia la cantante ha specificato di aver imparato molto da questa esperienza e di essere grata alla vita.

Nel mentre a settembre Cristina tornerà in tv. La Scuccia è infatti entrata a far parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza su Rai 1 tra qualche settimana. Come se la caverà in questa occasione? Non resta che attendere per scoprirlo.