Chi è Cristina Scuccia? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 17 Aprile 2023

Chi è

Conosciamo meglio chi è Cristina Scuccia, conosciuta anche come Suor Cristina, con tutte le informazioni che riguardano la sua biografia, la carriera, la vita privata, cosa fa oggi fino ai social.

Chi è Cristina Scuccia

Nome e cognome: Cristina Scuccia (ex Suor Cristina)

Età: 34 anni

Data di nascita: 19 agosto 1988

Luogo di nascita: Vittoria (provincia di Ragusa)

Segno zodiacale: Leone

Altezza: 1,57 m

Peso: 51 kg

Professione: cantante ed ex suora

Fidanzato: Cristina è single

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @cristinascuccia

Spotify: CristinaScuccia

Cristina Scuccia età, altezza e biografia

Vediamo chi è Cristina Scuccia, conosciuta da tutti come Suor Cristina, quindi vediamo quanti anni ha, di dov’è e tutte le informazioni sulla sua biografia. Nata a Vittoria, in provincia di Ragusa (Sicilia), il 19 agosto 1988, Cristina ha 34 anni di età ed è del segno zodiacale del Leone. La sua altezza è di 1,57 m e il suo peso di 51 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non ne ha sul suo corpo.

Sappiamo che ha vissuto con la sua famiglia a Comiso, sempre in provincia di Ragusa. Nel 2007 ha interpretato il ruolo di Suor Rosa nel musical Il coraggio di amare. Mentre dal 2008 ha frequentato l’Accademia di spettacolo Star Rose Academy a Roma, studiando canto.

Nel 2009 ha iniziato il cammino di postulato e, dopo un periodo di due anni in Brasile per il noviziato, ha preso i voti nel 2012 nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia.

Vita privata

Parlando della vita privata di Cristina Scuccia, dal 2012 al 2022 è stata suora (dedicandosi parallelamente anche al canto). Ha annunciato di aver rinunciato ai voti a novembre del 2022 ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, presentanosi con il suo nome e cognome vero, quindi non più Suor Cristina.

Riguardo la sua vita sentimentale, però, non sappiamo molto. L’ex Suor Cristina ha detto di essere single, quindi non ha un fidanzato, e di non pensare all’amore per il momento, ma solo alla carriera.

Dove seguire Cristina Scuccia: Instagram e social

Vediamo adesso dove seguire Cristina Scuccia sui social. Il profilo Instagram in cui si chiamava Suor Cristina non è più attivo, adesso infatti ne ha una nuovo col suo nome e cognome. E vanta oltre 142 mila follower, un numero in costante crescendo.

Su questo profilo non ci sono solo i post attuali, ma anche i post più vecchi in cui era ancora suora. Condivide quindi tutta la sua vita.

Per ascoltare le sue canzoni, c’è il profilo Spotify.

Carriera

Cristina Scuccia nasce come suora e viene conosciuta da tutti come Suor Cristina. Ha preso i voti nel 2012 nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia. E li ha rinnovati nel 2014. Poi nel settembre del 2019 ha preso i voti perpetui. Ma a novembre del 2022, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha annunciato ufficialmente di aver rinunciato ai voti per dedicarsi totalmente alla carriera musicale.

Parlando proprio della sua carriera nella musica, da sempre appassionata di canto e teatro, ha esordito televisivamente al programma Dizionario dei sentimeti su Gold TV. Nel 2013 ha vinto il concorso canoro religioso Good News Festival a Roma con il brano Senza la tua voce, pubblicato come singolo il 30 luglio di quell’anno. Il successo è arrivato con The Voice.

The Voice Italia

Nel 2014 Cristina Scuccia ha partecipato a The Voice of Italy nella squadra di J-Ax e ha vinto quell’edizione del talent ottenendo un grande successo e la notorietà. Così ha firmato un contratto discografico con la Universal Music. Il 10 novembre 2014 è uscito il suo primo album, Sister Cristina, anticipato dal singolo Like a Virgin, cover del brano di Madonna. Il 18 dicembre 2014 è stato pubblicato in Francia il secondo estratto dell’album Blessed Be Your Name, brano del cantante pop-cristiano britannico Matt Redman.

Si è esibita al Today Show di New York e il 14 dicembre 2014 ha partecipato al Concerto di Natale in Vaticano. L’11 marzo 2015 ha pubblicato in Giappone Sister Cristina. Mentre dal 10 dicembre 2015 fino al 2017 ha fatto parte del cast del musical Sister Act nei panni della novizia Suor Maria Roberta. Nell’estate del 2016 è stata tra i protagonisti dello spettacolo Titanic – Il musical. E successivamente ha inciso con il cantante svizzero Patric Scott una cover di Hallelujah. Il 9 marzo 2018 ha pubblicato il singolo Felice, che ha anticipa il suo secondo album dal titolo omonimo (uscito il 23 marzo). A febbraio negli Stati Uniti d’America ha partecipato al talent show The World’s Best.

Ballando con le stelle

Dal 30 marzo 2019 Cristina Scuccia ha partecipato alla quattordicesima edizione di Ballando con le stelle. Eccezionalmente nella storia del programma, si è esibita con 3 ballerini: Stefano Oradei, Jessica De Bona e Giulia Antonelli. È stata eliminata nell’ottava puntata.

Le sue ultime apparizioni televisive come Suor Cristina sono state come ospite dei programmi di TV8 Name That Tune – Indovina la canzone e Guess My Age – Indovina l’età – La sfida.

Cristina Scuccia a Isola dei famosi 2023

Il 17 aprile 2023 parte la nuova edizione de L’Isola dei famosi per una durata di 10 puntate con un appuntamento solo alla settimana. Tra i vip scelti per partecipare c’è Cristina Scuccia che a TV Sorrisi e Canzoni, riguardo cosa l’abbia spinta a prendere parte a questa avventura, ha detto: “La continua ricerca di me stessa, in un contesto di ‘ritorno all’essenziale’, di contatto con la natura e di confronto con persone che hanno storie e percorsi diversi dai miei”.

Ha aggiunto che sicuramente le mancherà la musica, attraverso cui prega, piange, ride, canta, balla ed esprime ogni emozione. Ma ha detto anche che probabilmente le mancherà anche un bel piatto di pasta. Al ritorno in Italia, infine, avrà ad aspettarla la sua famiglia, i nipoti e tutti gli amici.

I concorrenti di Isola dei famosi 2023

Vediamo adesso chi sono tutti i concorrenti che partecipano a questa edizione de L’Isola dei famosi:

Anche quest’anno la conduzione è affidata a Ilary Blasi e come opinionisti ci sono Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato dall’Honduras troviamo di nuovo Alvin.

Il percorso di Cristina Scuccia a Isola dei famosi

L’avventura di Cristina Scuccia a L’Isola dei famosi inizia lunedì 17 aprile con il suo sbarco in Honduras insieme agli altri naufraghi. Vedremo come sarà quindi il suo percorso nel reality.

(IN AGGIORNAMENTO)