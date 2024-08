Poco fa, con un post sui social, Greta Rossetti ha nuovamente annunciato la rottura con Sergio D’Ottavi. Pare dunque che la relazione tra i due ex gieffini sia giunta al termine, dopo la crisi di qualche settimana fa.

Finisce la storia tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi

Come in molti ricorderanno, solo lo scorso giugno Sergio D’Ottavi ha annunciato la fine della relazione con Greta Rossetti, parlando di presunti tradimenti. Tuttavia qualche giorno dopo i due ex gieffini del Grande Fratello hanno ripreso a frequentarsi, facendo intendere di aver superato la crisi. Da quel momento era sembrato che tutto stesse procedendo a meraviglia tra i due, fino a quando negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un nuovo possibile allontanamento tra Greta e Sergio, che nel mentre è partito per Bali.

Poco fa così, a seguito delle numerose indiscrezioni, con un comunicato sui social la Rossetti ha nuovamente annunciato la fine della relazione con D’Ottavi. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Mi ritrovo nuovamente qui a scrivere un comunicato alle 5 del mattino, questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente. Ho imparato con il tempo però che le cose cambiano in fretta e a volte non puoi fare altro che accettarle”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo lungo sfogo, Greta Rossetti ha aggiunto: “Io non vi nego che il comunicato ve lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all’ultimo, forse fino ad ora, ho sperato non fosse così. Ma a volte non puoi fare altro, devi solo accettare. Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati”.

Pare dunque che la relazione tra Greta e Sergio sia nuovamente giunta al capolinea. Che stavolta la storia sia davvero finita per sempre? Non resta che attendere per saperne di più in merito.