Da Giovanni Ciacci a Elisa Scheffler, i VIP al Domina Zagarella di Palermo

Parata di VIP in vacanza a Palermo

Sono tante le mete italiane prese d’assalto da VIP e celebrità in una delle estati più calde degli ultimi anni. Tra le destinazioni più gettonate da personaggi del mondo televisivo, della musica e dello spettacolo c’è anche la Sicilia.

Tra i nomi dello star system che hanno scelto di trascorrere insieme le vacanze sull’isola – nello specifico nella cornice suggestiva del Domina Zagarella Sicily – Santa Flavia vicino Palermo e Cefalù – c’è Giovanni Ciacci.

Il costumista, consulente di immagine TV, proprio nelle scorse ore ha annunciato di essere il primo concorrente a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello VIP. Insieme allo stylist, che ha inoltre rivelato la sua sieropositività, anche Elisa Scheffler, showgirl e inviata del programma TOP – Tutto quanto fa tendenza su Rai1.

Ma anche chef celebri, come Antonio Lorenzon, che ha partecipato e trionfato alla nona edizione di MasterChef Italia, e sportivi di fama mondiale come il tre volte campione del mondo di karate Stefano Maniscalco.

Una vacanza tra amici in una location suggestiva dove vivere appieno la Sicilia, a pochi passi da luoghi iconici.

Per Ciacci ed Elisa Scheffler, amici di vecchia data, e per il resto del gruppo di celebrities in vacanza è stato un momento di vero relax. Vita da spiaggia, gite fuori porta… ovviamente il tutto documentato sui social.

Un modo per rilassarsi insieme, dimenticando (ma solo per un attimo) gli impegni televisivi, sportivi che da settembre animeranno la carriera dei diversi personaggi.

a cura di Victor Venturelli

Novella 2000 © riproduzione riservata.