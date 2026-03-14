Un’iniziativa rivoluzionaria travolge la nightlife di Milano, portando il talento femminile in primo piano con una nuova etichetta e una visione artistica senza precedenti

Secondo quanto riportato da BollicineVip, il panorama della musica elettronica e della club culture in Italia sta vivendo una fase di grande fermento grazie al talento femminile. Al centro di questa evoluzione si colloca DJ Woman on the Consolle Carpet, un’iniziativa nata a Milano che non si limita a essere un semplice evento nei club, ma si propone come una vera piattaforma di valorizzazione per le donne DJ, unendo tecnica, identità artistica e una visione moderna del dancefloor.

La nascita del progetto e la visione di Franco

L’idea alla base di questo percorso, come si legge su BollicineVip, è stata promossa da Franco con l’intento di mettere al centro la creatività e la professionalità delle artiste. “Tutto parte dalla nuova etichetta discografica dedicata esclusivamente alle donne dj, forgiata ufficialmente l’8 marzo a Milano in occasione della Festa Internazionale della Donna,” ha spiegato il promotore. Il progetto mira a costruire una community musicale solida e riconoscibile, capace di offrire uno spazio autentico alle nuove protagoniste della scena pop e pop-dance nazionale.

Le protagoniste e la cornice del JustMe a Milano

L’evento trova la sua collocazione ideale presso il JustMe di Milano, una location suggestiva che ha già ospitato in passato il contest Lady-J, ispirazione per il libro del giornalista Riccardo Sada. La line-up presentata da Franco coinvolge quattro nomi di rilievo: Debora Savasto, Celeste Villa, Valentina Del Vecchio e Asia Valente. Secondo l’organizzatore, queste artiste rappresentano l’unione perfetta tra bellezza, conoscenza e amore per la musica: “sono tutte dj che nascono dalla passione e dalle relazioni che portano a far confluire il concetto di bellezza ma soprattutto capacità, conoscenza e amore nei confronti della musica,” rendendo le loro performance complementari e innovative.

Venus Vibes e la prima etichetta dedicata alle donne DJ

Un pilastro fondamentale dell’iniziativa è la nascita di Venus Vibes, la prima etichetta discografica italiana interamente dedicata alle professioniste della console. Nata dall’esperienza di Kdope di Paolo Pozzi e dalla competenza di Riccardo Sada, l’etichetta punta a incanalare un suono preciso e contemporaneo. La collaborazione con figure come Anthony Russo testimonia la serietà di un progetto che vuole valorizzare l’allure unica delle donne in un settore competitivo. “Da qui sei arrivati a cercare della musica per le donne dj in modo che potessero essere le testimonial stesse di un suono molto preciso,” ha confermato Franco nell’intervista concessa a BollicineVip.

Prospettive future e l’ambizione verso Sanremo 2027

Il progetto DJ Woman on the Consolle Carpet non intende fermarsi a Milano, ma guarda a un futuro itinerante con l’obiettivo di coinvolgere anche artiste italiane attive all’estero. Tra i sogni più ambiziosi emerge la possibilità di portare questo format su palcoscenici di risonanza nazionale, come Sanremo 2027. Al di là del successo professionale, Franco promuove un messaggio di pace e unione: “vorrei che quella delle donne dj diventasse la colonna sonora della pace,” invitando le giovani produttrici a fare squadra e a restare uniche. “Siate uniche, siate voi stesse, non dovete scendere assolutamente a dei compromessi,” è l’esortazione finale per chi vuole intraprendere questo percorso ricco di sfide e soddisfazioni.