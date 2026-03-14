Tutto sulle anticipazioni e trama de La forza di una donna dal 16 al 21 marzo

Ecco le anticipazioni e la trama de La forza di una donna da 16 al 21 marzo: cosa succede nelle prossime puntate della serie turca, in onda dal lunedì al sabato.

Anticipazioni La forza di una donna dal 16 al 21 marzo

Entriamo subito nel dettaglio e scopriamo cosa prevedono le anticipazioni de La forza di una donna dal 16 al 21 marzo. Secondo la trama Cem viene a sapere che le pentole sono state bruciate e s’infuria.

L’imprenditore mette alle strette Bersan e minaccia di morte lei, Bahar e Ceyda. Se non salderanno il debito di 4mila lire, non ci sarà scampo per loro.

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Così la cantante pensa a un piano per estorcere il denaro al suo ex amante Hikmet, che viene poi arrestato. A questo punto Ceyda e Bersan pensano di derubare la signora Fazilet.

La trama delle puntate della serie turca

Le anticipazioni de La forza di una donna vanno avanti con Bahar che si defila dal furto organizzato da Ceyda e Bersan.

Nel momento in cui Ceyda cerca di appropriarsi dei gioielli della scrittrice, Raif la coglie sul fatto e chiede spiegazioni. Compassionevole, poi le concede di portare via la refurtiva e le chiede di portarla fuori a cena.

Durante la serata, Raif regala alla migliore amica di Bahar degli orecchini preziosi e poi durante il viaggio in taxi la bacia.

Anticipazioni La forza di una donna

Fazilet è ignara di ciò che sta succedendo intorno a lei e rivela a Bahar di voler iniziare a scrivere per realizzare un libro,, ispirato alla sua storia. La protagonista, commossa, accetta.

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La piccola Nisan informa Bahar di avere visto Enver parlare da solo ed è molto spaventata. La donna ne parla con suo padre, che ammette di vedere la defunta moglie Hatice. Al contempo afferma di avere tutto sotto controllo. Ciò non basta però e Bahar sembra molto preoccupata.

Alla prossima con le nuove anticipazioni di La forza di una donna.

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