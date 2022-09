Anticipazioni Da Noi… a Ruota Libera 25 settembre 2022

Continua il fortunato appuntamento della domenica pomeriggio con Francesca Fialdini a Da Noi… a Ruota Libera: ecco le anticipazioni del 25 settembre 2022, tra ospiti e nuove interviste.

Se la scorsa settimana aveva fatto molto discutere l’intervista rilasciata da Amanda Lear, che annunciava un film sulla sua carriera, la prossima puntata della trasmissione di Rai 1 non sarà da meno.

L’appuntamento è sempre fissato per le 17.20, subito dopo l’altrettanto esplosivo e intenso Domenica In.

I nuovi ospiti di Da Noi… a Ruota Libera che si racconteranno alla conduttrice, tra storie commoventi e fortunate, sono: Elena Sofia Ricci, Claudia Pandolfi, Max Tortora e i Gemelli di Guidonia.

Le interviste agli ospiti

Elena Sofia Ricci sta per debuttare come regista teatrale dello spettacolo Fedra, la celebre tragedia di Seneca, e svelerà qualche retroscena di questa sua inedita avventura. L’attrice sarà però presto anche su Rai 1 con la prossima stagione di Che Dio Ci Aiuti, dove ha tuttavia ridotto le apparizioni per dedicarsi ad altri progetti, ma anche come protagonista di un’altra serie in cui vestirà i panni di una detective.

Claudia Pandolfi e Max Tortora sono invece nel cast di Siccità, l’ultimo film di Paolo Virzì proiettato in anteprima alla recente Mostra del Cinema di Venezia. La “strana coppia” è nello studio di Da Noi… a Ruota Libera del 25 settembre 2022 per promuover il proprio lavoro ma raccontare anche qualcosa di sé.

Infine i Gemelli di Guidonia, reduci dai successi a Tale e Quale, dove hanno vinto la scorsa edizione, lanceranno il loro primo programma su Rai 2, Happy Family, previsto il sabato mattina dal 1° ottobre.

Insomma, un’altra puntata da non perdere, pronta come di consueto a miscelare emozioni e riferire le storie più appassionanti del mondo dello spettacolo italiano.

