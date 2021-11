I Gemelli di Guidonia vincono Tale e quale show, seconda Francesca Alotta: la classifica finale

Chi ha vinto Tale e quale show 2021: la classifica

Si è concluso anche Tale e quale show 2021, siamo infatti all’ultima puntata, l’ottava, del programma di Carlo Conti. Ovviamente non è finita qui perché, come per ogni edizione, ci sarà una seconda gara formata dai campioni di quest’anno e quelli dello scorso anno. Inoltre verrà fatta anche la versione “nip” del talent in cui gareggeranno non i vip, ma dei perfetti sconosciuti.

Chi ha vinto quindi Tale e quale show quest’anno? I vincitori di questa ottava puntata sono stati I Gemelli di Guidonia che hanno interpretato i Beatles. Ecco, invece, la classifica finale data dalla somma di tutti i voti (giuria, pubblico e concorrenti) di queste otto puntate, oltre ai punti bonus dati dalla giuria e dai vocal coach.

Gemelli di Guidonia 467 punti Francesca Alotta 436 punti Deborah Johnson 426 punti Ciro Priello 414 punti Pierpaolo Pretelli 411 punti Dennis Fantina 410 punti Stefania Orlando 388 punti Simone Montedoro 341 punti Alba Parietti 276 punti Federica Nargi 270 punti Biagio Izzo 213 punti

L’edizione è stata quindi vinta dai Gemelli di Guidonia che, come detto, hanno vinto anche la puntata.

A seguito di questi risultati, sappiamo già i nomi di chi si è aggiundicato i posti per la prossima gara. Si tratta di un gruppo, i tre migliori uomini e le tre migliori donne. Quindi i nomi sono: i Gemelli di Guidonia, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Francesca Alotta, Deborah Johnson e Stefania Orlando. Con loro ci saranno i migliori due uomini e le migliori due donne della scorsa edizione e cioè Barbara Cola, Pago, Carolina Rey e Virginio.

