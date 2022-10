Da Noi… a Ruota Libera: anticipazioni e ospiti domenica 2 ottobre 2022

Puntuale come ogni settimana l’appuntamento domenicale con Da Noi… a Ruota Libera. Francesca Fialdini è pronta ad accogliere nuovi ospiti e raccontare le loro storie al pubblico di Rai 1. Tutto ciò subito dopo la puntata di Domenica In, vale a dire intorno alle 17,20. Ecco quindi le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Da Noi… a Ruota Libera di domenica 2 ottobre 2022.

Ospiti Da Noi a Ruota Libera 2 ottobre 2022

Questa settimana la padrona di casa Francesca Fialdini accoglie tanti altri volti del mondo dello spettacolo pronti a confrontarsi con gli spettatori a casa tra nuovi progetti e qualche aneddoto finora inedito. Tra gli ospiti di domenica 2 ottobre ci saranno:

Alessandra Mussolini

Vittoria Puccini

Milena Vukotic

Alessandro Borghese

Cosa racconteranno alle telecamere di Da Noi… a Ruota Libera?

Anticipazioni nuova puntata

Diamo un po’ di anticipazioni in più su quel che gli ospiti della puntata di Da Noi… a Ruota Libera del 2 ottobre sveleranno o ripercorreranno insieme alla conduttrice.

Alessandra Mussolini, dopo una vita in politica, è ormai da anni in pianta stabile sul piccolo schermo. L’ex parlamentare ha infatti deciso di lasciare il Parlamento per la TV, che l’ha accolta prima a Ballando e quest’anno tra i concorrenti di Tale e Quale Show. La Mussolini ha debuttato ieri sera come imitatrice, portandosi a casa una delle posizioni più alte della classifica del varietà grazie all’interpretazione di Rossana Fratello.

Vittoria Puccini calcherà lo studio di Da Noi… a Ruota Libera per promuovere il suo ultimo film. Quasi orfano è il titolo, e si tratta di una commedia diretta da Umberto Carteni nella quale la protagonista di tante fiction sarà al centro della storia insieme a Riccardo Scamarcio. Dal 6 ottobre in tutti i cinema.

Milena Vukotic, invece, ripercorrerà la propria carriera, culminata in TV con il ruolo di Enrica in Un Medico in Famiglia. La Vukotic è però soprattutto attrice teatrale, e proprio sul palcoscenico rimetterà piede dal 12 ottobre portando in scena A spasso con Daisy.

Infine, Alessandro Borghese sarà presente nella puntata del 2 ottobre di Da Noi… a Ruota Libera, per lanciare la campagna di AISM a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla. Borghese, cuoco e conduttore TV, è infatti testimonial dell’associazione benefica.

