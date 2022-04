Polemica su Alessandro Borghese

Nelle ultime ore a finire al centro della polemica sul web è stato Alessandro Borghese. Il noto chef, nel corso di una lunga intervista per il Corriere, ha spiegato di fare fatica a trovare nuovo personale per il suo ristorante e ha fatto così una dura denuncia. Secondo il suo pensiero infatti i giovani di oggi non sarebbero disposti a lavorare sodo e fare sacrifici per il loro lavoro. Queste le sue dichiarazioni, riportate da FanPage:

“Sa che cosa è successo lo scorso weekend? Quattro defezioni tra i ragazzi della brigata, da gestire all’ultimo minuto, e nessuno disposto a sostituire. Così a cucinare siamo rimasti io e il mio braccio destro: 45 anni io, 47 lui. I ragazzi, oggi, hanno capito che stare in cucina o in sala non è vivere dentro a un set. Vuoi diventare Alessandro Borghese? Devi lavorare sodo. A me nessuno ha mai regalato nulla. Mi sono spaccato la schiena, io, per questo lavoro che è fatto di sacrifici e abnegazione. Ho saltato le feste di compleanno delle mie figlie, gli anniversari con mia moglie”.

E ancora Alessandro Borghese ha aggiunto:

“I ragazzi? Preferiscono tenersi stretto il fine settimana per divertirsi con gli amici. E quando decidono di provarci, lo fanno con l’arroganza di chi si sente arrivato. Sarò impopolare, ma non ho alcun problema nel dire che lavorare per imparare non significa essere per forza pagati. Io prestavo servizio sulle navi da crociera con vitto e alloggio riconosciuti. Stop. Mi andava bene così: l’opportunità valeva lo stipendio. Alle volte ho come l’impressione che le nuove generazioni cerchino un impiego sperando di non trovarlo perché, quando poi li chiami per dare loro una possibilità, non si fanno trovare”.

Le parole di Alessandro Borghese tuttavia hanno dato il via a una lunga polemica sui social. In molti hanno infatti duramente criticato le dichiarazioni del cuoco, che al momento non ha ancora replicato. Fateci sapere qual è il vostro pensiero a riguardo e continuate a seguirci per tante altre news.

