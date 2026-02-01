Missione impossibile tra le nevi: ecco tutte le superstar pronte a infiammare la cerimonia inaugurale e i campi di gara

Il countdown per il 6 febbraio sta ormai per esaurirsi. L’attesa per l’inaugurazione di Milano Cortina 2026 ha raggiunto vette altissime. E il nome che sta letteralmente elettrizzando l’atmosfera è quello di Tom Cruise, la superstar americana che sembra intenzionata a rubare la scena a chiunque altro. Sebbene il suo arrivo ufficiale sia previsto per il passaggio di testimone verso Los Angeles 2028, molti scommettono su una sua performance. Non sarebbe affatto strano vedere l’attore lanciarsi in uno dei suoi celebri stunt mozzafiato direttamente sulle piste innevate, trasformando le Dolomiti nel set perfetto per un nuovo capitolo di adrenalina pura in pieno stile Mission Impossible.

Non solo Tom Cruise: Le note del Meazza

Mentre il divo di Hollywood prepara il suo ingresso trionfale, lo Stadio Meazza di Milano si trasforma nel tempio della musica mondiale per una serata che promette di restare nella storia. La colonna sonora della cerimonia d’apertura vedrà brillare la stella polare del pop internazionale Mariah Carey. Accanto a lei la tradizione e il prestigio italiano troveranno voce attraverso il talento immenso di Andrea Bocelli, creando un ponte ideale tra la cultura d’oltreoceano e le nostre radici più profonde. La scena musicale sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza di Laura Pausini.

Il parterre di stelle non si esaurisce però con la musica, poiché il mondo del cinema e della televisione giocherà un ruolo fondamentale nel raccontare l’orgoglio italiano agli spettatori globali. Sabrina Impacciatore, ormai consacrata dal successo internazionale di The White Lotus e dello show The Paper, porterà la sua ironia e il suo carisma sul palco meneghino. Insieme a lei non potrà mancare Pierfrancesco Favino, l’attore italiano più amato e richiesto all’estero, che presterà il suo volto e la sua intensità a questa celebrazione collettiva dello sport. Anche la cultura contemporanea e urbana avrà il suo spazio d’onore grazie alla partecipazione di Ghali, il rapper che ha saputo rivoluzionare i canoni del pop italiano negli ultimi anni.

Altre sorprese

Le sorprese potrebbero continuare con il possibile ritorno di Dua Lipa, già avvistata in Galleria Vittorio Emanuele per alcuni spot promozionali e amatissima dal pubblico più giovane. Nel frattempo cresce il fermento per vedere dal vivo Jannik Sinner, che ha scelto di sposare la causa olimpica diventando il volto principale del programma Team26 dedicato ai volontari. Il campione di tennis dimostra ancora una volta il suo attaccamento ai valori sportivi, accompagnando non solo le gare di febbraio ma anche le successive Paralimpiadi previste per il mese di marzo.

Dario Lessa

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, ma quanto mi costi? I prezzi dei biglietti, degli hotel dei trasporti