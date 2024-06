Dalla Sartoria al Comune: Luca Paolorossi eletto Sindaco di Filottrano

NEWS

Redazione | 13 Giugno 2024

Luca Paolorossi, 52 anni, rinomato sarto e imprenditore, è il fondatore della prestigiosa Sartoria Paolorossi, famosa per vestire molti VIP del mondo dello spettacolo e della televisione. Di recente, Paolorossi è stato eletto sindaco di Filottrano, una deliziosa cittadina nella provincia di Ancona, con una popolazione di poco meno di 9.000 abitanti.

“È stata una prova impegnativa”, ha detto il nuovo sindaco. “Due mesi fa, nessuno avrebbe pensato a un risultato del genere. Sembrava un’idea strampalata, quasi uno scherzo. Tuttavia, proprio come metto il mio nome sugli abiti che creo, quando ci metto la faccia, mantengo sempre le promesse. In passato ho commesso errori, come tutti, ma ora non scherzo più e non perdo tempo“.

Alla domanda su chi dedica questo successo, Paolorossi ha risposto: “A mio figlio Pietro e a mia moglie, che mi hanno sempre supportato e continueranno a farlo. Mi sono già messo al lavoro, andando in Comune a salutare tutti e a firmare i primi documenti”.

Il nuovo sindaco è una figura atipica, non affiliato a nessun partito, ma impegnato a servire tutte le persone di buona volontà. Si propone come il sindaco di tutti, con un’attenzione particolare verso chi non l’ha votato. La sua principale missione è unire la comunità e lavorare per il bene collettivo, superando ogni divisione politica.

Con la sua lista “Noi per Filottrano”, sostenuta da diversi partiti, Paolorossi ha ottenuto il 41,56% dei voti (2.137), battendo Silvia Lorenzini (Filottrano in Comune, 30,77% con 1.582 voti) e la sindaca uscente Lauretta Giulioni (Viva Filottrano, 27,67% con 1.423 voti), entrambe del centrodestra.

“Ha vinto soprattutto la città di Filottrano”, ha dichiarato Paolorossi. “Le sue residenze, l’aria salubre, il cielo limpido, è una città dove si vive bene. Filottrano deve diventare un punto di riferimento culturale e turistico!”

Paolorossi ha anche ricevuto numerosi premi per la sua eccellenza sartoriale. La sua abilità nel creare abiti su misura di altissima qualità gli ha fatto guadagnare riconoscimenti sia nazionali che internazionali, consolidando la reputazione della Sartoria Paolorossi come una delle eccellenze italiane nel campo della moda. Questi premi attestano il suo impegno e la sua dedizione, non solo nella moda, ma anche nel servizio alla comunità come sindaco.