Irama supera le 4 milioni di copie certificate e diventa il cantante di Amici che ha venduto di più

Debora Parigi | 13 Giugno 2024

Amici

Nella storia di Amici chi è il cantante che ha stabilito il record di vendite tra tutte le edizioni? In oltre 20 anni il programma di Maria De Filippi ha sfornato grandi talenti che sono poi arrivati in vetta alle classifiche e che continuano a disanza di molti anni a portare avanti le loro carriere fatte di grandi successi. Ma ce n’è uno che ha venduto pià di tutti gli altri. Scopriamo chi è e chi sono gli altri nella classifica.

Il cantante di Amici che ha venduto di più

Amici va in onda dal 2001, iniziando con un altro titolo: Saranno Famosi. In oltre 20 anni il programma di Maria De Filippi ha avuto la possibilità di sfornare grandi talenti e si è modificato anche in base ai gusti e alle mode degli spettatori (essendo uno show) e degli ascoltatori.

Ma chi è il cantante che nella storia del talent show è riuscito ad avere più successo in termini di vendite? Andando a guardare la classifica FIMI scopriamo chi tra gli ex “amiciani” ha il maggior numero di vendite. E al primo posto troviamo Irama. Il vincitore dell’edizione 17, infatti, ha recente superato i 4 milioni di copie certificate tra album, singoli e feat. Quindi è l’artista di maggior successo lanciato dal talent. Andando nel dettaglio, oggi Irama conta 51 dischi di paltino e 4 dischi d’oro. Tra l’altro a settembre uscirà anche il suo nuovo disco di inediti.

Guardando il resto della classifica degli ex allievi di Amici, al secondo posto troviamo Annalisa e al terzo posto Alessandra Amoroso. Quindi due donne vanno al completate il podio. Al quarto posto invece c’è Elodie che è seguita da Sangiovanni ed Emma (rispettivamente al quito e sesto posto delle vendite). Sangiovanni aveva iniziato molto bene con grani successi, ma dopo l’ultimo Sanremo ha deciso di ritirarsi un po’ dalla scena musicale poiché non stava bene e preferiva curare la sua mente.

Per quanto riguarda Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è attualmente al nono posto, preceduta dai The Kolors. La cantante, comunque, sta macinando successi e non stentiamo a credere che presto salirà questa classifica.

Per quanto riguarda i cantanti usciti dall’ultima edizione di Amici andata in onda, invece, a maggio hanno tutti pubblicato i loro EP. Ma al momento nessuno di loro è nella Top 10 delle vendite della classifica FIMI.