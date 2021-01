Damiano Carrara sulle reazioni delle fan alla fidanzata: ‘Giusto che tutti sapessero’

Damiano Carrara sulle reazioni incontrollate delle fan dopo aver presentato in rete la fidanzata: ‘Meglio saperlo da me che dai paparazzi’.

Il fascino trascinante di Damiano Carrara ha recentemente subito una brusca frenata dopo che il bel pasticciere lucchese ha svelato ai follower il volto della sua fidanzata. Benché infatti da anni non fosse ignoto ai ben informati che il giudice di Bake Off si accompagnasse a una misteriosa fanciulla, vederlo per prima volta insieme a qualcuno ha generato un fermento senza precedenti.

Già intorno a Natale e poi soprattutto a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, il profilo Instagram dello chef è stato subissato di commenti che gridavano allo “scandalo” e al “tradimento”. Specialmente le fan storiche hanno accusato Damiano di averle ingannate per anni lasciandole vivere nell’illusione di non saperlo irraggiungibile. Invece, la verità è che qualcuno l’ha raggiunto prima di tutte!

Passate un paio di settimane in più dallo choc iniziale, Damiano Carrara si è lasciato intervistare su Vanity Fair e ha affrontato l’argomento fidanzata. È raro sentir parlare il trentacinquenne toscano della sua vita privata. Ma sembrerebbe proprio che i tanti anni trascorsi in televisione e a contatto con il pubblico gli abbiano fatto acquisire maggiore sicurezza in tal senso.

“Alla fine è giusto che le persone che seguono me sappiano qualcosa in più della mia vita personale. Quando hai la luce puntata addosso è molto facile perdere la propria privacy. Ma, perderla per perderla, a questo punto preferisco che le persone accolgano lei così come hanno accolto me anziché beccare qualcuno che ci fotografa per strada“.

Insomma, meglio prendersi personalmente la responsabilità di presentare al mondo la donna che ama, piuttosto che gettarla in pasto ai leoni (o alle leonesse) senza tenerla per mano.

‘Non ho mai negato di essere fidanzato’

Qualche leone, come abbiamo detto, si è comunque permesso di screditare la relazione di Damiano Carrara e della fidanzata anche da dietro il proprio smartphone. Un imprevisto che però, se all’inizio era parso incontrollato, starebbe rientrando nella normalità. Così almeno fa sapere lo chef:

“La situazione si è calmata. Non ho mai avuto nessun tipo di problema a dire di essere fidanzato, magari le persone non lo sapevano o non si aspettavano di vederla“.

Pur avendo svelato l’arcano, il mistero principale resta: chi è la fidanzata di Damiano Carrara? Di lei, infatti, si continua a non sapere nulla. Sembrerebbe che Chiara – sempre che questo sia il suo nome – non abbia un recapito social o non voglia farsi trovare. Di certo non le si può negare di essere bellissima, e di reggere il confronto con il suo cavaliere.

Magari, nella prossima intervista, Damiano sceglierà di dar voce anche a lei. Intanto ci accontentiamo di rivedere lo chef amante della pasticceria al fianco della sua compagna di avventure televisive Katia Follesa, con cui riprende Cake Star da stasera su Real Time.

