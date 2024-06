NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2024

A seguito dei gossip delle ultime settimane, Damiano Carrara rompe per la prima volta il silenzio in merito alla presunta lite con Benedetta Parodi. Il pasticciere inoltre rivela se tornerà a Bake Off Italia come giudice.

Parla Damiano Carrara

In queste settimane si è molto parlato di Damiano Carrara. Per via di quanto accaduto a Pechino Express con Fabio Caressa, marito di Benedetta Parodi, in rete hanno iniziato a circolare voci di presunti screzi tra il pasticciere e la conduttrice di Bake Off Italia. Ma non solo. Stando ai pettegolezzi emersi, si è mormorato che Damiano non sarebbe tornato come giudice della prossima edizione del fortunato programma di Real Time. Per di più, a causa di alcune foto circolate sul web, si era anche pensato che a sostituire Carrara sarebbe stato nientemeno che Iginio Massari.

Adesso però a rompere il silenzio per la prima volta, dopo i numerosi rumor, è lo stesso pasticciere. Nel corso di un’intervista per FanPage infatti Damiano Carrara ha rivelato la verità sulla presunta lite con Benedetta Parodi, smentendo una volta per tutte i pettegolezzi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“È tutto inventato, una fake news. Secondo me la voce è nata perché durante una pausa pranzo io non ero presente a una foto con lei dal momento che ero andato ad allenarmi, come faccio sempre. Non c’è stato nessun litigio, niente di niente. Ci sentiamo tutti i giorni e ci conosciamo ormai da anni”.

Ma non è finita qui. Damiano Carrara ha anche confermato che tornerà tra i giudici della prossima edizione di Bake Off Italia insieme a Tommaso Foglia ed Ernst Knam. Facendo anche chiarezza sulla presenza di Iginio Massari, il pasticciere dichiara:

“I giudici siamo io, Tommaso ed Ernst Knam. Iginio Massari viene solo per le prove tecniche. Lo conoscevo già, è un grande professionista, una persona simpaticissima. Mi fa piacere che faccia parte del gruppo”.

Tutto dunque è ufficiale: Damiano Carrara tornerà a Bake Off Italia come giudice, per la gioia di tutto il pubblico.