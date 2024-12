Damiano David si è esibito inaspettatamente sulle note della sua Born with a Broken Heart in un ristorante parigino, sorprendendo tutti i presenti

Damiano David è stato protagonista di un video del musicista e tiktoker Van Toan, con il quale ha duettato in un ristorante di Parigi sulle note della sua canzone Born with a Broken Heart.

Damiano David sorprende un ristorante con una sua performance improvvisata

Un momento magico e inaspettato ha preso vita in un ristorante parigino, dove Damiano David, frontman dei Måneskin, si è esibito improvvisando insieme a un giovane musicista di nome Van Toan, piuttosto seguito sui social.

Tutto è iniziato quando il pianista, che si dà il caso sia anche un tiktoker abbastanza conosciuto, ha suonato il brano Born with a Broken Heart su richiesta di una cliente del locale.

Damiano, seduto ad un tavolo, ha riconosciuto immediatamente le note del suo pezzo. Avvicinandosi al pianista, gli ha chiesto con curiosità se quella fosse la sua canzone. Quando il giovane ha confermato, Damiano ha deciso di trasformare quel momento in qualcosa di straordinario.

Il cantante si è unito al musicista e ha iniziato a cantare Born with a Broken Heart per tutto il ristorante. La sua voce inconfondibile ha catturato l’attenzione dei presenti, trasformando l’ambiente in una performance intima e indimenticabile.

L’intero episodio è stato immortalato dal tiktoker, famoso per i suoi contenuti in cui suona brani al pianoforte su richiesta, da cui poi nascono performance davvero magiche. Il video è diventato rapidamente virale, raccogliendo migliaia di visualizzazioni sia su TikTok che su Instagram.

Un semplice gesto ha regalato un’esperienza indimenticabile a tutti i presenti e dimostrato come la musica sia sempre in grado di creare momenti di pura magia, anche in un ristorante.