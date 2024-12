Ad Amici 24 un compito da parte di Lorella Cuccarini ha risvegliato in Nicolò un ricordo del passato che riguarda suo padre e suo nonno. L’allievo di Anna Pettinelli, provando quindi il brano che gli è stato dato, si è commosso e ha raccontato la storia della sua famiglia.

Il racconto di Nicolò sul padre e il nonno che ha fatto commuovere

Nel daytime di oggi, 5 dicembre, di Amici 24 è arrivato un compito da parte di Lorella Cuccarini per Nicolò. La prof gli ha fatto i complimenti per le sue doti che sa usare molto bene, ma trova che manchi ancora di personalità. Quindi gli ha assegnato un brano di Ivano Fossati, “C’è tempo”, in cui l’allievo deve avere la capacità di mettersi a nudo.

Ammettendo che comunque sarebbe stato un pezzo difficile, l’allievo di Anna Pettinelli non si è né lamentato né tirato indietro e ha deciso di iniziare subito a provare il brano per il compito. E, come aveva scritto la stessa Lorella, questa canzone ha probabilmente permesso al cantante di trovare la sua strada.

In sala prove, insiema a una vocal coach, Nicolò ha iniziato a provare il brano e a un certo punto si è fermato perché si è commosso. L’allievo ha capito più che bene il senso del testo e infatti per cantarlo ha subito avuto un pensiero per l’interpretazione. Ha infatti rivelato di aver pensato a suo padre e a suo nonno per fare questa canzone. Lui si è immedesimato in suo nonno paterno come se parlasse a suo padre.

La prof Cuccarini ha assegnato un compito a Nicolò in cui deve mettere a nudo le sue emozioni e durante la preparazione di "C'è tempo" di Ivano Fossati… #Amici24 pic.twitter.com/5yNU0dQy0v — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 5, 2024

L’allievo della Pettinelli ha quindi raccontato la storia della sua famiglia. In pratica il nonno di Nicolò è morto quando suo padre aveva appena 7 anni (quindi il cantante di Amici 24 non ha conosciuto il nonno). Suo padre e suo nonno erano soliti suonare la chitarra insieme. E quando il nonno è morto, suo padre ha smesso di suonare. Il nonno di Nicolò suonava e scriveva canzoni per passione. E quando nella canzone c’è la parte “un tempo in cui mi vedrai di nuovo accanto a te mano nella mano”, l’allievo è rimasto molto colpito. Perché sente a volte che il padre possa rivedere in lui il nonno.