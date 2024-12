Sebbene sia felicemente fidanzato con Dove Cameron, è spuntato un gossip su Damiano David che riguarderebbe un presunto flirt avuto prima della sua attuale relazione. Secondo i rumor si tratterebbe di una famosa cantante internazionale. Ecco quanto emerso.

Il presunto flirt di Damiano David

Damiano David oggi è felicemente fidanzato con Dove Cameron. Una storia d’amore che procede a gonfie vele e ha dato stabilità all’artista. Sul leader dei Maneskin però in queste ore abbiamo avuto modo di leggere un pettegolezzo, di cui precisiamo non vi è conferma.

A lanciare l’indiscrezione è il portale Very Inutil People, che ha parlato della vita sentimentale di Damiano David prima dell’amore con l’attrice e cantante statunitense.

Stando ad alcune segnalazioni che, ribadiamo, sono semplici rumor privi di fondamento al momento, Damiano David una volta finita la storia con la storica fidanzata Giorgia Soleri avrebbe mantenuto privata un’altra relazione, prima poi di aprire il suo cuore a Dove.

Secondo quanto si legge sul portale web si tratterebbe della popstar internazionale Rosalía. Si sarebbe trattato però di una frequentazione estiva, ma comunque intensa. I gossip informano che si sarebbe trattato di un flirt difficile da superare per Damiano David. Lui ne aveva parlato durante un concerto a New York al Le Poissoin Rouge, senza però fare nomi sulla persona in questione.

In base alla ricostruzione realizzata da Very Inutil People, la relazione risalirebbe all’estate del 2023, quindi dopo la fine dell’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri. Dall’altra parte anche Rosalía aveva annullato le nozze con Rauw Alejandro. A settembre dello scorso anno, in seguito, la cantante era stata paparazzata in compagnia di Allen White. Questo sarebbe accaduto, dopo la presunta frequentazione con Damiano David.

A dare ulteriore adito a queste indiscrezioni sulla breve e presunta liason tra Damiano David e Rosalía, ci sarebbero delle segnalazioni. Tutte riportate da Very Inutil People. La prima farebbe riferimento al fatto che Damiano in un’intervista avesse dichiarato di aver parlato in maniera piuttosto fluente per un po’ lo spagnolo, senza però dire il perché.

La seconda invece riguarderebbe la testimonianza di una fan che ha fatto sapere come all’Olimpico non avrebbe potuto incontrare Damiano David nel backstage a causa della presenza di una presunte ospite vip. La stessa persona ha collegato che in quei giorni Rosalía si trovava a Roma e la sorella della popstar in quel periodo pare abbia iniziato a seguire Damiano sui social.

Tanti pettegolezzi ma nessuna conferma da parte dei diretti interessati, che invitiamo a intervenire semmai volessero fare chiarezza su tali rumor.