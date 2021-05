Sono giorni felici ed importanti questi per Damiano David e per i Maneskin. Come sappiamo infatti la band ha portato l’Italia alla vittoria dell’Eurovision Song Contest dopo più di 30 anni, con la loro Zitti e Buoni. Nonostante non siano mancate le polemiche, e nonostante il frontman del gruppo si sia dovuto sottoporre ad un test antidroga, che ha dato esito negativo, la band può ritenersi soddisfatta di quanto accaduto. Oltre alla bellissima esperienza vissuta infatti i Maneskin hanno avuto modo di conoscere anche altri artisti, provenienti da tutta Europa. In particolare i quattro hanno avuto modo di legare con Sanja Vučić, cantante della Serbia. Proprio quest’ultima ha infatti ammesso di essersi innamorata, naturalmente in maniera platonica, di Damiano, ed ha speso per lui e per il gruppo bellissime parole:

“Qual è la mia canzone preferita di tutto l’Eurovision 2021? Ucraina ed Italia. Sono innamorata del cantante italiano, non so come si chiama. Ah ecco Damiano, scusate. Sono innamorata, ma in modo platonico. Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me. Da quando ho visto il video di Zitti e Buoni mi sono innamorata di lui perché è cosi carismatico ed è un uomo davvero bello! Voglio dire, è platonica come cosa, ma sono single! Volevo davvero farmi una foto con lui perché è meraviglioso, ma ora smetto di parlarne!”.