Damiano David si improvvisa chef e prepara il pesto con un sex toy

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

Il video di Damiano David attira l’attenzione del web

In queste ore ad attirare l’attenzione del web è stato Damiano David, frontman dei Maneskin. Come sappiamo attualmente la band romana, che negli ultimi due anni ha conquistato il mondo intero, da poco ha dato il via all’attesissima leg italiana del suo world tour, dopo la pubblicazione del nuovo album di inediti, Rush. Proprio in questi giorni gli ex protagonisti di X Factor si sono esibiti con due live sold out a Roma, che hanno infiammato la Capitale. Poco prima dei concerti però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere i social.

Proprio Damiano infatti ha pubblicato sul profilo TikTok della band un video in cui lo vediamo mentre si improvvisa chef, con tanto di cappello da cuoco e grembiule bianco. Nel filmato il cantante propone ai suoi fan stranieri, e non solo, la tradizionale ricetta del pesto alla genovese, illustrando tutti i passaggi. A un tratto però l’artista romano ha utilizzato alcuni strumenti che hanno prontamente attirato l’attenzione.

Per tritare l’aglio e i pinoli infatti Damiano David ha deciso di utilizzare un ‘grinder’, un tritatabacco personalizzato con il suo volto stampato sopra. Ma non solo. In seguito il cantante ha usato un sex toy, sostituendolo al tradizionale pestello. Naturalmente nel giro di pochissimi minuti il video postato dal leader dei Maneskin ha fatto il giro del web, e a quel punto gli utenti si sono letteralmente divisi. Mentre in molti hanno colto e apprezzato l’ironia di Damiano, tanti altri hanno criticato il suo gesto, e non è mancata una piccola polemica.

@therealmaneskin U can find our official basil chopper and garlic press in the Merch 💋 ♬ original sound – Måneskin

David dal suo canto non ha replicato ai commenti negativi dei social, ma nel filmato lo sentiamo affermare: “Posso dirlo? Ho mangiato di peggio”. In queste settimane nel mentre proseguirà il tour dei Maneskin, che ha già registrato il tutto esaurito.